“习语”论人才 ：聚才筑梦 择天下英才而用之

来源：央视新闻客户端

2017年6月，24名在港中国科学院院士、中国工程院院士给中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平写信，表达了报效祖国的迫切愿望和发展创新科技的巨大热情。习近平对此高度重视，作出重要指示并迅速部署相关工作。习近平指出，香港拥有较雄厚的科技基础，拥有众多爱国爱港的高素质科技人才，这是我国实施创新驱动发展战略、建设创新型国家的一支重要力量。

△2018年5月14日《新闻联播》视频

“天下事莫不成于才”，党的十八大以来，“尊重劳动、尊重知识、尊重人才”已成了党和国家的一项长期方针。其实，对于教育、对于人才，习近平一向看得很重，并在很多场合提起并分享着自己的人才观。习总书记都说过什么？一起来听听~

△【独家V观】视频：2018年1月8日 国家科学技术奖励大会 习近平为获奖科学家颁奖

​【青年·人才】

（2018年5月2日，习近平来到北京大学考察。）

这个5月，在“五四”青年节和北京大学建校120周年校庆日来临之际，习近平总书记来到北京大学考察，与北大师生座谈，和大学生们分享了心得，这也是习近平在2014年五四青年节后，再一次来到北大。

“人才培养是育人和育才相统一的过程，大学是立德树人、培养人才的地方，是青年人学习知识、增长才干、放飞梦想的地方。”

“教育兴则国家兴，教育强则国家强。高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。今天，党和国家事业发展对高等教育的需要，对科学知识和优秀人才的需要，比以往任何时候都更为迫切。”

“希望广大青年珍惜大好学习时光，求真学问，练真本领，更好为国争光、为民造福。学到的东西，不能停留在书本上，不能只装在脑袋里，而应该落实到行动上，做到知行合一、以知促行、以行求知，正所谓‘知者行之始，行者知之成’。”

——2018.5.2 习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

（2016年4月，习近平在中国科技大学）

2016年4月，习近平考察了中国科技大学。在中科大的先进技术研究院，习近平参观了智能语音、智能机器人、新能源汽车、新材料、生物医药等展区，并向科研人员亲切询问这些高科技的研究进展、成果转化、应用前景等。

圆头圆脑的机器人“小曼”和“佳佳”用萌萌的声音向习总书记问好，习近平高兴地评价：“很有前途、非常重要！”

​“合肥这个地方是‘养人’的，培养出了这么多优秀人才，是创新的天地。希望大家再接再厉、更上层楼。祝大家创新愉快。”

“我们对中国建设国际一流大学、培养国际一流人才充满自信。我们的胸襟是开放的，包容并蓄。幸福不是从天降，中国人民取得的成就是很了不起的，不要妄自菲薄，同时要自强不息。年青人在学校要心无旁骛，学成文武艺，报效祖国和人民，报效中华民族。同学们，好好学吧！”

——2016.4.26 习近平在中国科技大学

（2014年9月，习近平在北京师范大学）

2014年9月9日，是我国第30个教师节，习近平来到北京师范大学看望教师及学生。与教师们共度教师节、向全国教师和教育工作者们致以节日祝贺，并和师大的学生们进行座谈、分享心得。

“当今世界的综合国力竞争，说到底是人才竞争，人才越来越成为推动经济社会发展的战略性资源，教育的基础性、先导性、全局性地位和作用更加突显。”

“两个一百年”奋斗目标的实现、中华民族伟大复兴中国梦的实现，归根到底靠人才、靠教育。源源不断的人才资源是我国在激烈的国际竞争中的重要潜在力量和后发优势。

希望广大教师认清肩负的使命和责任，努力为发展具有中国特色、世界水平的现代教育，培养社会主义事业建设者和接班人作出更大贡献！

——2014年9月9日，习近平同北京师范大学师生代表座谈

【科技·人才】

党的十八大以来，习近平总书记把科技强国摆在国家发展全局的核心位置，高度重视科技人才队伍建设，提出一系列新思想、新论断、新要求。

2018年1月8日，国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重举行。习近平向获得2017年度国家最高科学技术奖的南京理工大学王泽山院士和中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所侯云德院士颁发奖励证书，代表了我国科技界的最高荣誉。

“要建设世界科技强国，关键是要建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新人才队伍……科技人才培育和成长有其规律，要大兴识才爱才敬才用才之风。”

——2016年6月，全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上，习近平在讲话中25次提及“人才”概念

“我国是一个人力资源大国，也是一个智力资源大国，我国十三亿多人大脑中蕴藏的智慧资源是最可宝贵的。知识就是力量，人才就是未来。

——2014年6月9日，习近平在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话

“创新驱动实质上是人才驱动。要用好科学家、科技人员、企业家，激发他们的创新激情。要学会招商引资、招人聚才并举，择天下英才而用之，广泛吸引各类创新人才特别是最缺的人才。”

——2014年8月18日，习近平主持召开中央财经领导小组第七次会议并发表重要讲话

“功以才成，业由才广。”谁拥有一流的创新人才，谁就拥有了科技创新的优势和主导权。引进一批人才，有时就能盘活一个企业，甚至撬动一个产业。“

——2015年3月5日，习近平在参加十二届全国人大三次会议上海代表团审议时的讲话

“我国是科技人才资源最多的国家之一，但也是人才流失比较严重的国家，其中不乏顶尖人才。在人才选拔上要有全球视野，下大气力引进高端人才……不管是哪个国家、哪个地区的，只要是优秀人才，都可以为我所用。”

——2016年4月19日，习近平主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话

【互联网·人才】

​“互联网主要是年轻人的事业，要不拘一格降人才。要解放思想，慧眼识才，爱才惜才。培养网信人才，要下大功夫、下大本钱。”

“互联网领域的人才，不少是怪才、奇才，他们往往不走一般套路，有很多奇思妙想。对待特殊人才要有特殊政策，不要求全责备，不要论资排辈，不要都用一把尺子衡量。”



“建立适应网信特点的人事制度、薪酬制度，把优秀人才凝聚到技术部门、研究部门、管理部门中来。要建立适应网信特点的人才评价机制，以实际能力为衡量标准，不唯学历，不唯论文，不唯资历，突出专业性、创新性、实用性。”

——2016年4月19日，习近平主持召开网络安全和信息化工作座谈会并发表重要讲话

“‘千军易得，一将难求’，要培养造就世界水平的科学家、网络科技领军人才、卓越工程师、高水平创新团队。”

——2014年2月27日，习近平主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议并发表重要讲话