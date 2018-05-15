这一年，习近平引领“一带一路”建设行稳致远

来源：新华网

新华网记者 王子晖

【学习进行时】2017年5月14日，习近平主席出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲，强调将“一带一路”建成和平之路、繁荣之路、开放之路、创新之路、文明之路。一年来，习近平如何大力推动“一带一路”建设？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”推出文章，为您梳理解读。

“今天，群贤毕至，少长咸集，我期待着大家集思广益、畅所欲言，为推动‘一带一路’建设献计献策，让这一世纪工程造福各国人民。”

一年过去了，习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的主旨演讲仍令人记忆深刻。

这次高峰论坛是“一带一路”建设框架内层级最高、规模最大的国际会议，具有里程碑意义。作为论坛主办方和“一带一路”的首倡者，中方向国际社会作出了庄严承诺。

为了“让这一世纪工程造福各国人民”，习近平运筹帷幄、亲力亲为，带领中国人民为建设“一带一路”作出了巨大努力，取得了辉煌成果，赢得世界广泛赞誉。

让“一带一路”的成效惠及世界

“一带一路”建设是习近平2013年提出的倡议，它源于习近平对世界发展大势的深察洞悉，对人类前途命运的深邃思考。

在习近平的谋划中，“一带一路”建设的核心内容是促进基础设施建设和互联互通，对接各国政策和发展战略，深化务实合作，促进协调联动发展，实现共同繁荣。

一句话，“一带一路”倡议来自中国，但成效惠及世界。

2017年5月14日，习近平出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲，5月15日，主持圆桌峰会，推动与会各方签署多项合作协议，达成多个合作项目，提出一系列合作举措，形成了共76大项、270多项的成果清单。

概括起来，这些重要成果就是要让各国政策沟通不断深化，设施联通不断加强，贸易畅通不断提升，资金融通不断扩大，民心相通不断促进，每一方面都与各国人民的福祉息息相关。

一年来，在不同场合，习近平反复阐述中国的坚定立场，宣示坦荡的胸襟。

——“一带一路”建设不是另起炉灶、推倒重来，而是实现战略对接、优势互补。

——共建“一带一路”倡议不是地缘政治工具，而是务实合作平台；不是对外援助计划，而是共商共建共享的联动发展倡议。

——“一带一路”不像国际上有些人所称是中国的一个阴谋，它既不是二战之后的马歇尔计划，也不是什么中国的图谋。

……

一年来，历次双边活动，习近平频繁同各国政要深入探讨在“一带一路”框架内的合作领域和方式。

俄罗斯欧亚经济联盟建设、蒙古国“发展之路”倡议、希腊建设重要国际物流中转枢纽战略、马来西亚经济转型计划、哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策、沙特“2030愿景”、土耳其“中间走廊”……习近平与各国政要推心置腹，共商“一带一路”建设与各国发展规划对接的大计，以求“一加一大于二”的实效。

提出“一带一路”倡议以来，习近平始终秉持着“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神来谋划和推进“一带一路”建设，“共商、共建、共享”这六字原则从未改变。

让“一带一路”的成效惠及世界，这是习近平提出“一带一路”倡议的初衷，也是他推动“一带一路”建设坚定不移的目标。

让“一带一路”的行动推进经济全球化

开放带来进步，封闭导致落后。这是国际社会的普遍共识。

要解决当前全球增长动能不足、全球经济治理滞后、全球发展失衡这三大突出矛盾必须坚持走开放融通、互利共赢之路，构建开放型世界经济是必然选择。

以“一带一路”建设为契机，实现联动式发展，为世界经济的发展注入新能量，是针对当前世界和区域经济问题的切实方案。

习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛上强调，要打造开放型合作平台，维护和发展开放型世界经济，共同创造有利于开放发展的环境，推动构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系，促进生产要素有序流动、资源高效配置、市场深度融合。

这些重要论述，正是要以“一带一路”建设为契机，坚定不移推进经济全球化，引导好经济全球化走向。

一年来，加大对“一带一路”建设资金支持，积极同“一带一路”建设参与国发展紧密的经贸伙伴关系，同各国加强创新合作……一批重大互联互通、经贸合作项目落地，习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛上提出的各项举措一一成为现实。

与此同时，在习近平的谋划下，中国改革开放持续推进，为“一带一路”建设和开放型世界经济发展提供了重要动力。

2018年4月出席博鳌亚洲论坛时，习近平一连公布了4个方面扩大开放的重大举措，包括大幅度放宽市场准入，创造更有吸引力的投资环境，加强知识产权保护和主动扩大进口，力度之大空前。

习近平表示：“我们将尽快使之落地，宜早不宜迟，宜快不宜慢，努力让开放成果及早惠及中国企业和人民，及早惠及世界各国企业和人民。”

“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。”习近平说：“中国人民欢迎各国人民搭乘中国发展的‘快车’、‘便车’。”这不仅仅是意愿，而且是具体的行动。

当下，全球企业界也已把“一带一路”视作不可错失的机遇。今年3月，德国工业巨头西门子公司宣布在北京设立全球“一带一路”办公室，并已与超过100家中国企业合作开拓“一带一路”沿线国家市场。

多家跨国公司高管表示，“一带一路”倡议意味着难得机遇，特别是在基础设施等领域催生大量新商机。彭博新闻社发表文章说，“一带一路”已经成为“真正的全球方案”。

让“一带一路”的实践推动构建人类命运共同体

当今世界，和平合作、开放融通、变革创新的潮流滚滚向前。从顺应历史潮流、增进人类福祉出发，习近平提出推动构建人类命运共同体的理念。

2017年10月，在中共十九大上，习近平在阐述新时代中国特色社会主义思想时，明确中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

“一带一路”建设就是对构建人类命运共同体理念的实践。习近平一再表示：“我提出‘一带一路’倡议，就是要实现共赢共享发展。”

一年来，在一系列重要国际会议上，习近平总是在构建人类命运共同体的宏大愿景下来阐述“一带一路”建设。金砖国家领导人厦门会晤，APEC岘港会议、中国共产党与世界政党高层对话会、博鳌亚洲论坛……莫不如是。

一年来，在“一带一路”建设的实践中，人类命运共同体的内涵也在不断充实、丰富，红利正在集中显现。

习近平强调，要积极促进“一带一路”国际合作，努力实现政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通，打造国际合作新平台，增添共同发展新动力。

博鳌亚洲论坛发布的一份报告显示，2017年，中国企业在20多个国家建设经贸合作区，为有关国家创造近11亿美元税收和近18万个就业岗位。

国际舆论认为，“一带一路”已成为中国推动构建人类命运共同体的重要路径和宏伟实践，显示出旺盛的生命力和光明的发展前景。

“一带一路”建设之所以能迈出坚实的步伐，根本原因就在于，习近平始终致力于将“一带一路”建设成一个开放包容的合作平台，一个各方共同打造的全球公共产品。

越来越多的国家和组织对“一带一路”投出信任票和支持票，从根本上说，正是对构建人类命运共同体这一理念的由衷赞同。在众多国际人士看来，这体现着将中国自身发展同世界共同发展相统一的全球视野和大国担当。

皮尤研究中心的一项覆盖了37个国家的调查表明，在世界事务方面，更多人信任习近平。

“一带一路”承载着各国发展与繁荣的梦想，要行稳致远，需要各方树立人类命运共同体理念，一起来规划，一起来实践，一点一滴坚持努力。经过日积月累不懈奋斗，“一带一路”必将通向更加美好的未来。（网站首页图：新华网图片）

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