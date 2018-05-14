【践悟】头雁奋飞要有“几把刷子”

万里长风起云端。“关键少数”被称为头雁，头雁不奋飞，就产生不了“头雁效应”，发挥不了关键作用。而头雁奋飞，既要政治过硬，又要本领高强，不能没有“几把刷子”。

“关键少数”到底有什么关键作用？ 我们先算一笔账： 我们党目前有8900多万名党员，相比起13亿多人，是少数；有几十万处级以上干部，更是少数；高级干部不过几千人，是极少数。 这“关键少数”要发挥好关键作用，推动中国号巨轮破浪前行，担子很重，使命光荣；倘若其中的极少数人信念不过硬、政治不过硬、责任不过硬、能力不过硬、作风不过硬，就会对党和人民的事业造成伤害。

打铁必须自身硬，“关键少数”必须成为铁打的人，具有铁一般的信仰、信念、纪律和担当。

全国两会过后，很多“关键少数”包括一把手，开始走上新的岗位、履行新的职责。有的执政一方，有的主管一个部门，其能力素质、作风好坏关乎一个地方、单位能否发展进步，关乎党的十九大确定的方略能否顺利实现，关乎现阶段工作任务能否落实。

如果“关键少数”眼界高远、务实创新，则事业兴焉，群众得福。 反之，如果其思想陈旧、庸碌无为，则机遇丧失、发展停滞。 因此，“关键少数”要履职尽责，不能没有政治能力、宽阔视野、敢于担当、廉洁自律等“几把刷子”。

“人心是最大的政治。”在我们党内，以人民为中心的发展思想就是政治立场、政治观点。对“关键少数”来说，讲政治是第一位的。政治能力过硬，思想才能纯洁，信念才能坚定，作风才能优良。“干部在政治上出问题，对党的危害不亚于腐败问题，有的甚至比腐败问题更严重。”“关键少数”只有增强“四个意识”，提高政治站位，加强党性锻炼，不断提高政治觉悟和政治能力，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当，才能永葆共产党人的政治本色。

互联网连接整个世界，世界成为地球村，要推动事业兴旺发达，目光不能停留在一域，必须具备战略思维、全球视野、世界眼光，以开放性思维拓宽发展思路、创新发展模式。进入新时代，要推动高质量发展，打赢三大攻坚战，走过去的老路肯定不行，必须具备超前思维、前瞻视野、独特眼光，以过人的胆识摒弃旧理念、开辟新道路。如此，改革发展才能行稳致远、再上台阶。

“关键少数”就是要在关键时候担大任、成大事。我们党要应对重大挑战、抵御重大风险、克服重大阻力、解决重大矛盾，这重担很大程度要落在“关键少数”身上。身为“关键少数”并不简单，很多时候要把关定向、拍板决策，没有担当精神万万不行。况且，需要“关键少数”处理的往往是急难险重任务、复杂棘手难题，不仅要有宽肩膀，还要有铁肩膀。只有勇于担最重的担子，敢于啃最硬的骨头，才能破坚冰、攻堡垒、拔城池，把既定的行动纲领、战略目标、工作蓝图变为现实。

其身正，不令而行。“关键少数”还必须有人格力量，否则就难以做到令行景从、一呼百应。我们党的历史表明，共产党人之所以赢得人心，很重要的一条就是廉洁自律、作风过硬。“关键少数”只有明大德、守公德、严私德，将践行“三严三实”贯穿于全部工作生活中，把好洁身自好的第一关，树好道德修养的“风向标”，落实廉洁自律的高标准，才能立起讲政德的时代标杆，赢得党的信任、人民的拥护。

“举网以纲，千目皆张。”新时代是奋斗者的时代，也是头雁奋飞的时代。“关键少数”不忘初心，牢记使命，有了“几把刷子”，以身作则、以上率下，就一定能形成“头雁效应”，带动改革发展风生水起，带领群众驶向伟大梦想的光辉彼岸。

（来源：中国纪检监察报 作者：桑林峰）