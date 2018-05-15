【新时代·幸福美丽新边疆】西藏阿里八大“怪”

新华网阿里5月15日电（张宸 雪珍）西藏素有“世界屋脊”之称，很多没来过的人，对它的印象只是高寒缺氧和遥远。对平均海拔超过4500米以上的阿里地区，更是难以想象。很多人一生可能都不会踏足阿里，因而对高海拔望而生畏，臆想出“荒凉”“闭塞”“落后”等镜像。新华网记者实地探访阿里，梳理出与您主观印象不一样的阿里八大“怪”。

一怪：飞机抵达特别快

2010年，阿里昆莎机场通航，现在从拉萨到阿里只需要两个小时。新华网记者 张宸摄

阿里与拉萨相距近一千五百公里。过去，从拉萨到阿里只能坐汽车，没有油化和硬化的路面，快速飞驰也需要两天，素有“远在阿里”之称。2010年7月１日，西藏第四个民用机场阿里昆莎机场正式通航，阿里地区正式结束没有航空运输的历史。目前，从拉萨贡嘎机场出发，两个小时即可抵达阿里昆莎机场。执飞时间为早上7时30分至9时30分。

二怪：四季都防太阳晒

看起来山上被冰雪覆盖，其实晒着太阳并不冷。新华网记者 张宸摄

很多人认为，阿里海拔高，天气极其寒冷。事实上，阿里地区日照时间长、强度大，以地委行署所在地噶尔县狮泉河镇为例，2017年日照时间长达2726小时。除了早晚温差大外，阿里的中午温度并不低。即使在冬季，中午晒着太阳也很舒服，身着普通的防寒保暖装备即可保证身体舒适，不必过于紧张。

三怪：满城尽是绿树栽

2017年7月，狮泉河镇附近种植的绿树。新华网发 常昱摄

高海拔种树是世界级难题，很多人都不看好阿里种树。事实上也是如此，过去，受高原气候影响，阿里地区只有零星的本地树种，风沙天气不断。2016年起，阿里地区噶尔县邀请全国知名林业专家、学者和技术员实地考察，在全国范围内确定二十多种适宜高海拔种植的苗木花草，运抵到阿里试种。目前，阿里地委行署所在地狮泉河镇，栽种有6万余棵青海杨、毛头柳、班公柳等树木，第一年成活率就达到了90%以上。

四怪：湛蓝湖泊随处有

圣湖玛旁雍措旁飞舞的海鸥。新华网记者 张宸摄

阿里地区年蒸发量远超过年降雨量，气候干燥。但与很多同样气候干燥的平原不同，阿里地区湖泊资源十分丰富，大大小小的湖泊坐落在山间，让人既惊叹造物者的神奇，又醉心于蓝天白云映衬下的大美风光。

五怪：星空抬手即可摘

阿里天文台星空夜景。新华网发 周云贺摄

星空很高很远，但在阿里却有“手可摘星辰”的观感。阿里地区噶尔县有国内第一家以星空为主题的暗夜公园，公园内有星空体验区、摄影观测区和游客服务区，有全世界海拔最高的天象厅和科普展览馆，为天文爱好者提供了专业的天文望远镜和星空观测平台。在暗夜公园内，天气晴朗的夜晚，人们可以尽情欣赏斑斓的银河，很容易看到划过天际的流星。

六怪：道路尽头满云彩

行走在阿里，随手一拍。新华网 雪珍摄

阿里地区被称为“世界屋脊的屋脊”，素有“人在山上走，车在云中行”之称，其苍茫、辽阔的自然景色，让很多人感叹“阿里归来无风景”。行走在阿里，常见白云悬挂半山间，投影照射在山体的大美景色。

七怪：电脑电话普及高

打电话。新华网 雪珍摄

阿里地区辖区面积34.5万平方公里，总人口只有11.4万。有的县的面积比内地一个省还大，但总人口不及内地的一个镇。过去，牧区群众通信基本靠人传口递。在中央关心和兄弟省份支援下，阿里地区偏远地方都建立了移动基站，电话通讯基本得到普及。数据显示，阿里地区手机互联网普及率近90%。

八怪：群众淳朴又实在

阿里藏族群众为客人敬献酥油茶。新华网 雪珍摄

不少人天然地对陌生人保持距离。但在西藏阿里，似乎没有陌生人一说。路遇的群众会对你报以微笑，虽然语言不通，但微笑中有浓浓的善意，让人一见就难以忘却。淳朴好客的藏族群众对待每个进家的人都充满热情，端上酥油茶，拿出牦牛肉，还唯恐招待不周。

阿里的“怪”，来源于人们对它了解的少。据阿里地区旅发委干部介绍，制约阿里旅游发展的交通瓶颈正在慢慢缓解，以后到阿里会更便捷，更舒适，也更便宜。阿里地区的旅游服务，包括住宿，餐饮等方面也正在逐步改善，游客进藏可享受到更好更贴心的服务。

大美阿里诚邀您来，来到阿里之后您就会发现，见“怪”不怪。