【新时代·幸福美丽新边疆】西藏：错那县的脱贫致富经

新华网山南5月14日电（记者 马艺萌 刘子明 陈琳）西藏山南市错那县位于西藏南部，喜马拉雅山脉东南，是西藏典型的边境高寒县。全县辖9乡1镇，其中门巴民族乡4个，分别为麻麻门巴民族乡、勒门巴民族乡、贡日门巴民族乡和吉巴门巴民族乡。

近年来，错那县积极落实“打造一个典范，实现四个突破”的要求，把脱贫攻坚工作作为错那一项中心工作，力争把错那县打造成“生态文明小康示范点”“美丽乡村建设示范点”“门巴文化展示区”等，带领该县民众走上了脱贫致富的大道。

发挥环境优势，家家吃起“旅游饭”

西藏山南错那县麻麻生态文明小康示范村建于2014年，该小康示范村是山南市重点打造的三个生态文明小康示范村之一，总投资8858万元。其中，群众自筹资金516万元，其余资金源于山南市、援藏配套资金和县级财政配套资金。

随着麻麻生态文明小康示范村的建成，当地实现了“饮水引进家、厕所修进家、网络迁进家、道路修到家、人畜分了家”，人居环境得到了极大的改善。

美丽的麻麻生态文明小康示范村（5月13日 摄）。新华网记者 马艺萌摄

在麻麻村生活了28年的白玛卓玛深切体会到了这几年村子里发生的变化。2015年前，白玛卓玛一家四口挤在一间只有几十平米的房子里。那时的白玛卓玛冬天去山里砍竹子，夏天削竹子、编框子，每天编一个，能卖200块，一年算下来收入不过1万元。

麻麻生态文明小康示范村建成后，2015年白玛卓玛一家人搬进来了新房，还开了家庭旅馆。三层的家庭旅馆一层出租，每年能收租金14400元；二楼、三楼布置成了6间客房。4月到10月旅游旺季时几乎天天客满。如今，仅靠这个家庭旅馆，白玛卓玛一年就可以收入近4万元。

面对今天的好日子，白玛卓玛由衷赞叹党的好政策。白玛卓玛笑着说：“县、乡领导和工作人员拿着房子的样式图纸，亲自给我们讲房子建成以后的样子，我们就决定搬过来。现在收入多了，生活好了，想买什么就能买什么，也不用每天编框子补贴家用。”

白玛卓玛向记者展示自己编的框子（5月13日 摄）。新华网记者 马艺萌 摄

在麻麻村成功经验的带动下，错那县勒布沟其余乡镇也开始积极探索发展旅游业、带领村民脱贫致富的路子。2016年，距离麻麻村不远的勒门巴民族乡（勒乡）也开始探寻如何依托独特的旅游资源，打造新型特色城镇。

勒乡勒村百姓的新家（5月12日 摄）。新华网记者 陈琳 摄

“勒乡海拔不到2400米，气候好，植被茂密、物种丰富，形成了远处有雪山，近处有森林的独特景观，只是道路等基础设施跟不上。现在，这块短板补上了，勒乡成了‘离拉萨最近的天然氧吧’。” 勒乡党总支书记李佳说。

今年2月份，勒乡群众住上了和麻麻村村民一样的大别墅。因为勒乡旅游业的蒸蒸日上，29岁的尼玛拉姆在姑姑的鼓动下也来到勒乡，利用姑姑新房的一层开起了小饭店。

“到了旅游旺季，一天就能赚1000多块钱，这还不算楼上宾馆住宿的收入。” 尼玛拉姆一边说，一边忙着给刚巡逻完进店的村民做肉丝面。

“在这边生活真的挺好的，环境优美，收入也多。”尼玛拉姆开心得合不拢嘴。

正在为客人煮面的尼玛拉姆（5月12日 摄）。新华网记者 陈琳 摄

建立合作社，推进特色产业发展

2011年，勒乡立足本乡茶叶种植海拔高、有机成分高、无污染等优势，成立了茶叶农牧民专业合作社，主要经营茶叶种植、清茶加工、嫩茶加工以及茶叶销售等。截至2017年底，全乡可采摘茶田210亩，茶叶销售颇好。

在茶叶农牧民专业合作社工作多年的达娃白玛向记者介绍，去年，仅茶厂工作，她就获得了3万多元的收入，其中包括茶田每亩500元的租金、每天130元的工钱，还有年底每个村民都能享受的分红。

村民在勒乡茶园采茶（5月12日 摄）。新华网记者 陈琳 摄

“在茶厂每天能采2-3斤的茶叶，每个月赚的钱足够自己花了。”刚嫁到勒乡的25岁的益西拉宗笑着说。

除了勒乡，位于错那县贡日门巴民族乡的斯木村，也根据当地土壤、植被和海拔条件成立了勒布沟特色产品农牧民专业合作社。

由于海拔和气候原因，斯木村一带的苦荞具有生产周期短、产量高、品质优的特点，一年可产早、中、晚三季苦荞，亩产500-700斤。同时，斯木村森林覆盖率达90%以上，有丰富的林业和林下资源。合作社对此进行了适度地开发，形成了高中低档5种“门香”系列产品；还利用天然“树挂”、松萝打造了“龙须草”枕。

在运营模式上，合作社以高于市场的价格收购当地群众的农产品，再对收购的产品进行深加工，形成特色产品。随着勒布沟旅游业的逐步升温，斯木边境小康村的竣工，勒布沟纯天然绿色的特色产品也在逐步进入游客的视野。

自2015年投入运营以来，合作社为十几个群众解决了就业问题，还帮助群众上缴个人承担部分的养老保险金和合作医疗保险金。除固定每人每年分红600元外，群众还可以通过采摘原茶料、种植苦荞等增加收入。

勒布沟特色产品农牧民专业合作社负责人群增次仁向记者介绍情况（5月13日 摄）。新华网记者 陈琳 摄

政府关爱，残疾人、老人有保障

为了保障错那县残疾人和独身老人的生活问题，错那县分别于2015年、2016年成立了五保（保吃、保穿、保医、保住、保葬）户集中供养服务中心和残疾人就业中心。

记者走访发现，五保户集中供养服务中心的硬件设施十分完备，每间屋子住两个老人，屋内整齐干净地摆放着床、电视、茶几等生活用品。老人们平时聚在一起打打牌、聊聊天，很自在。

老人们在五保户集中供养服务中心开心地玩牌（5月11日 摄）。新华网记者 陈琳 摄

听错那县民政局副局长阿旺曲宗说，服务中心里年纪最大的老人87岁，最小的30几岁。中心按照五保户老人与护理人员10:1的比例进行人员分配，目前入住的老人有100余人。

目前，每位老人每年享受政府补贴11200元，其中每个月300元零花钱，其余统一为老人购买吃穿用等物品。

走出五保户集中供养服务中心，对面就是错那县残疾人就业中心。成立于2016年的残疾人就业中心目前帮助16名建档立卡贫困户残疾人解决了就业问题。每位残疾人通过5个月的免费培训就可以正式上岗，为一些学校制作校服，为各部门制作彩旗、藏装、窗帘、救灾帐篷、旅游特色礼品等。每人每月能拿到2000-3500元不等的工资。

错那县残疾人就业中心（5月11日 摄）。新华网记者 陈琳 摄

残疾人就业中心负责人旦增说：“我原本是做工程的，来到这里就是希望能尽自己所能回报社会，帮助越来越多的残疾人。”（完）