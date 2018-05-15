上海市网络安全和信息化工作会议今天举行

本报讯 上海市网络安全和信息化工作会议今天（5月15日）下午举行。市委书记、市委网络安全和信息化领导小组组长李强强调，要深入学习贯彻习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，自觉用习近平网络强国战略思想统揽上海网信事业发展，坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、保安全是基本功、信息化是新引擎、惠民生是落脚点，以改革创新精神努力开创新时代上海网信事业新局面，为建设网络强国作出新的更大贡献。

市委副书记、市长、市委网络安全和信息化领导小组副组长应勇主持会议，市委副书记、市委网络安全和信息化领导小组副组长尹弘传达全国网信工作会议精神。市领导吴靖平、陈寅、翁祖亮、周慧琳、诸葛宇杰、凌希、莫负春、许昆林、龚道安、李逸平出席。

李强指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央重视互联网、发展互联网、治理互联网，取得历史性成就，形成了内涵丰富、科学系统的网络强国战略思想，为我们做好新时代网信工作指明了方向。全市上下要从党长期执政和国家长治久安的高度，进一步深化对网信工作地位和作用的认识，深化对网络意识形态、网络安全和信息化发展等重大问题的认识，切实把思想和行动统一到党中央战略部署上来。

李强强调，推进新时代上海网信事业，最根本的是要自觉用习近平网络强国战略思想统揽网信事业发展，使之贯穿网信工作全过程和各个环节。要坚持正能量是总要求，构建网上网下同心圆，让网上主旋律更响亮、正能量更充沛。坚持管得住是硬道理，依法管网、依法办网、依法治网，确保互联网可管可控可用。坚持保安全是基本功，筑牢网络安全的“防火墙”，坚决守牢网络安全底线。坚持信息化是新引擎，以信息化培育新动能，用新动能推动高质量发展。坚持惠民生是落脚点，着力提供更优质的基础设施、信息服务和网络生态，让互联网更好造福人民。

李强指出，要按照中央精神，结合上海实际，以更大力度、更实举措，全力推动上海网信事业发展。在网络综合治理上要有新作为。动员各方力量参与治理，加快形成网络综合治理格局，进一步推进媒体深度融合、整体转型，做强网上主阵地，创新网上正面宣传，最大程度广泛凝聚共识，最大范围积极争取人心。在网络空间防护能力上要有新提升。加强关键信息基础设施网络安全防护，抓好网络安全态势感知和应急处置，积极发展网络安全产业。在信息领域核心技术上要有新突破。集中优势资源，在技术、产业、政策上共同发力，一手抓长期以来“卡脖子”的基础性通用性技术，一手抓事关长远的前沿技术和应用、颠覆性技术。要在集成电路核心技术突破中发挥示范引领作用，加快形成国内有影响力的集成电路产业体系。在发挥信息化驱动引领作用上要有新成效。做大做强数字经济，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，大力提升社会治理智能化水平，进一步推动高质量发展、创造高品质生活。

李强强调，网信工作事关全局和长远，必须全面加强党对网信工作的领导。各级党委要把网信工作摆在突出位置，切实担负起政治责任和领导责任，进一步细化落实中央决策部署，以钉钉子精神，一项一项抓实抓到位。网信部门要加强统筹协调，当好党委抓网信工作的参谋助手，形成密切配合、高效处置的“大网信”格局。要建强网信人才队伍，加大人才集聚力度，深化人才发展体制机制改革，让人才的创造活力竞相迸发、聪明才智充分涌流。领导干部要主动适应信息化要求，积极强化互联网思维，不断增强互联网运用能力。哪里有群众，就要关注到哪里。要走好网上群众路线，经常上网看一看，必要时发发声，提高通过互联网组织群众、宣传群众、引导群众、服务群众的本领。