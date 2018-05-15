习近平主持召开中央外事工作委员会第一次会议

习近平主持召开中央外事工作委员会第一次会议强调

加强党中央对外事工作的集中统一领导

努力开创中国特色大国外交新局面

李克强王沪宁韩正王岐山参加

新华社北京5月15日电 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央外事工作委员会主任习近平5月15日上午主持召开中央外事工作委员会第一次会议并发表重要讲话。习近平强调，要加强党中央对外事工作的集中统一领导，准确把握当前国际形势发展变化，锐意进取，开拓创新，努力开创中国特色大国外交新局面，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大贡献。

中共中央政治局常委、国务院总理、中央外事工作委员会副主任李克强，国家副主席、中央外事工作委员会委员王岐山出席会议。中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正参加会议。

习近平在讲话中强调，党的十八大以来，在党中央坚强领导下，我们积极推进外交理论和实践创新，完善和深化全方位外交布局，倡导和推进“一带一路”建设，深入参与全球治理体系改革和建设，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益，加强党对外事工作的集中统一领导，走出了一条中国特色大国外交新路，取得了历史性成就。

习近平指出，当今世界不确定不稳定因素增多，我国发展面临的机遇和挑战并存。我们要准确把握国际形势变化的规律，既认清中国和世界发展大势，又看到前进道路上面临的风险挑战，未雨绸缪、妥善应对，切实做好工作。当前和今后一个时期，要深化外交布局，落实重大外交活动规划，增强风险意识，坚定维护国家主权、安全、发展利益。

习近平强调，“一带一路”建设是我们推动构建人类命运共同体的重要实践平台。几年来，“一带一路”建设从理念到行动，发展成为实实在在的国际合作，取得了令人瞩目的成就。要抓好首届“一带一路”国际合作高峰论坛成果的落实，凝聚各方共识，规划合作愿景，扩大对外开放，加强同各国的沟通、协商、合作，推动“一带一路”建设走深走实、行稳致远，更好造福各国人民。

习近平指出，地方外事工作是党和国家对外工作的重要组成部分，对推动对外交往合作、促进地方改革发展具有重要意义。要在中央外事工作委员会集中统一领导下，统筹做好地方外事工作，从全局高度集中调度、合理配置各地资源，有目标、有步骤推进相关工作。

习近平强调，做好新形势下外事工作，中央外事工作委员会要发挥决策议事协调作用，推动外交理论和实践创新，为外事工作不断开创新局面提供有力指导。要强化顶层设计和统筹协调，提高把方向、谋大局、定政策能力，推进对外工作体制机制改革，加强外事工作队伍建设，抓好重点工作的推进、检查、督办，确保党中央对外决策部署落到实处。

会议审议通过了《中央外事工作委员会工作规则》等文件。

中央外事工作委员会委员出席会议，有关领导同志、中央和国家机关有关部门负责同志列席会议。