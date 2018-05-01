习近平主席倡议铺就的这条“路”，对世界的影响原来这么大！

一年前的今天，中国成功主办了举世瞩目的“一带一路”国际合作高峰论坛（2017年5月14日—15日）。习近平主席在论坛上发表了题为《携手推进“一带一路”建设》的主旨演讲，强调坚持以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神，携手推动“一带一路”建设行稳致远，将“一带一路”建成和平、繁荣、开放、创新、文明之路。

△2017年5月14日，国家主席习近平在北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式，并发表题为《携手推进“一带一路”建设》的主旨演讲。

2013年金秋，习近平主席提出共建“一带一路”倡议，倡导以共商、共享、共建的理念开展合作，得到地区和全球各方的热烈响应和积极支持。2017年以来，“一带一路”建设进入全面务实合作的新阶段。

“一带一路”广泛获得了全世界多数国家和地区的响应和支持。迄今为止，倡议已得到140多个国家和地区的积极响应，80多个国家和国际组织与中方签署了100多份合作文件。同时，“一带一路”精神与理念在更广泛的范围内得到支持，被纳入联合国、二十国集团、亚太经合组织、上海合作组织等一系列全球和地区多边组织的成果文件中。中美围绕“一带一路”开展市场化合作已初见成效，通用电气、卡特彼勒等美企参与到双方在第三方的合作中。日本政府对“一带一路”态度日渐积极并制定了支持日本企业参与相关合作的方针，中日就建立官民并举的交流平台并研究具体的合作项目达成了共识。中国提出在“一带一路”框架下打造“中日韩+X”合作模式，获得日韩两国领导人的认同。

△2017年5月14日，习近平同出席“一带一路”国际合作高峰论坛的代表们合影。

“一带一路”有力推动了地区设施联通的步伐，一大批重大建设项目有序推进并陆续落地。大批铁路、公路、港口、大桥和工业园区等基础设施项目破土动工乃至运营，为改善沿线国家基础设施条件、带动当地经济社会发展发挥了积极作用。印尼高铁、中老铁路、瓜达尔港、中泰铁路、匈塞铁路等标志性项目加快建设，亚吉铁路、蒙内铁路、中缅原油管道正式投入运营，中欧班列累计开行突破7600列，到达欧洲10多个国家的40多个城市。

△当地时间2017年10月4日，巴基斯坦瓜达尔港。

“一带一路”有效促进了贸易投资便利化，中国制造、中国建设、中国服务受到越来越多沿线国家的欢迎，沿线国家的产品、服务、技术、资本也不断地进入中国。2014至2016年，中国与沿线国家贸易总额增速高于全球平均水平。中国也进一步放宽外资准入领域，营造高标准的国际营商环境，吸引沿线国家来华投资。

“一带一路”大力发挥了通过资金以投融资等多种形式支持沿线国家发展的作用。中国推动成立了亚洲基础设施投资银行、丝路基金、金砖国家新开发银行、中国-中东欧合作基金等双多边金融合作机构，国开行、中国进出口银行等多家中资金融机构为“一带一路”建设提供信用贷款、股权投资等资金支持，为“一带一路”项目建设持续输血。

“一带一路”紧密拉近了沿线国家和地区人民心灵的距离、深化了合作共赢的民意基础。中国推动与沿线国家在科技、教育、文化、卫生、旅游、政党、智库、青年、城市、社会组织等各领域广泛开展合作，每年向相关国家提供1万个政府奖学金名额，地方政府也设立了丝绸之路专项奖学金。同时，中国启动“共筑援助之桥畅通‘一带一路’”行动，建立中国国际发展知识中心、南南合作与发展学院等机构，积极为沿线发展中国家提供力所能及的援助，并致力于推动改善民生的援助项目建设和帮助受援国增强自主发展能力。中国秉持正确义利观，在国家层面组建国家国际发展合作署，致力于加强同发展中国家团结合作，通过加强对发展中国家特别是最不发达国家援助力度，进一步促进缩小南北差距。

正如习近平主席在“一带一路”国际合作高峰论坛上所指出的那样，“一带一路”倡议顺应时代潮流，适应发展规律，符合各国人民利益，具有广阔前景。五年来，在平等、开放和普惠的丝路精神的号召下，各方共同擘画的合作共赢蓝图逐渐从愿景转化为行动，“一带一路”成为中国倡导的、受到地区和全球欢迎的重要公共产品，将更加造福地区和全球。

文丨中国国际问题研究院助理研究员 龚婷