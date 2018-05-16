东风日产全新途达上海聚力起航

5月8日，一张来自东风日产全新途达的召集令，令魔都地区的越野爱好者摩拳擦掌、跃跃欲试。在上海闹市区的停车场里开展了一次史无前例的“绝地求生”大挑战，一场铁血硬汉的征服之旅。与此同时，TERRA途达上海地区正式首发上市，共推出6款车型，官方指导价格为16.98万元—24.58 万元。

随着决战荣耀高地最后一波集结号的吹响，本次“东风日产途达征服之旅”也正式拉开了序幕。东风日产华东一区营销中心总监——郝鹏先生担当活动现场总指挥，在他的战术指导下，东风日产全新途达在万众瞩目中闪耀登场，同时预示着本次作战活动正式进入到实战层面。

专业讲师针对途达不为大众所知的一面，向在座战备人员做了详尽的讲解，如同一针强心剂增加了所有人对本次战役的信心。高大威猛的车身，卓尔不群的越野性能，出类拔萃的前沿科技。TERRA 途达搭载专业越野的非承载式车身，采用全封闭式“O”型结构的强悍车架，强度高、刚性好，抗扭矩，能承受外力的强烈撞击。即使面对颠簸的恶劣路况，TERRA途达也能从容应对。

作为日产60多年越野基因传承者，秉承“途虽远，我必达”使命的TERRA途达，集型格力、越野力、科技力于一身，是一款专为内心坚定、守护家人、享受征服的柔情硬汉打造的梦想座驾。 （刘淑清）