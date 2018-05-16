4月新能源乘用车市场销量7.3万台，环比3月增长30%，同比增长1.5倍-新能源车初显摆脱政策依赖迹象

晨报记者 邬思蓓

近日，乘联会发布了4月份乘用车市场销量情况，在传统淡季开端的月份，4月份车市表现不仅超出预期，还几乎是近两年来表现最好的4月：国内狭义乘用车销量181.2万辆，同比增长9.6%；前4个月累计销量748.3万辆，累计同比增长5.7%。其中，4月份SUV同比增长10.4%至75.3万辆，轿车同比增长10.5％至92.3万辆。

新能源车方面，4月新能源乘用车市场销量7.3万台，环比3月增长30%，同比增长1.5倍，这是新能源乘用车逐步摆脱政策依赖的较好体现，尤其是插电混动和A 级电动车的销量增长较快。

不过，随着车市进入常规淡季，4月份各细分市场销量环比3月均有所下降，SUV和轿车分别环比下跌11.0%和5.2%。一个最为直观的表现在于，排名前十的汽车制造商，其4月销量同比增幅都实现了正增长，其中表现最好的北京现代增幅达到100%。累计销量排名前十中，仅长安汽车一家出现了销量同比下滑。再扩大来看，累计销量排名前20家中，累计同比下滑的也仅4家。

从品牌结构看，4月豪华车零售增17%，继续保持较快增速；自主增速达12%也是较强增长，而主流合资品牌的零售增速6%，其中韩系零售增34%的低基数恢复效果较好。4月份车企销量排名前10分别为，上汽大众、一汽大众、上汽通用、吉利汽车、上汽通用五菱、东风日产、北京现代、长安汽车、长城汽车、一汽丰田。

具体品牌层面，吉利汽车依旧领跑自主品牌，这一点从其总排名第4可以见得。吉利汽车4月份销量达到128817辆，长城汽车4月份销量为81797辆，WEY品牌在经过前几个月的高位后略显疲软。长安汽车4月份销量为120223辆，同比增长36.3%。

日系品牌方面，丰田今年1-4月份在华累计销量为43.98万辆，同比增长16.7%。丰田今年对中国市场定下140万辆销量的销售目标。本田方面，4月份广汽本田销量53142辆。全新一代雅阁仅两周订单量就突破7500辆。同属东风集团的东风日产则是另一番景象。东风日产4月销量为90,946辆，同比增幅达到17.8%。马自达在华表现维持了很长一段时间的稳步增长。4月马自达品牌在华销量同比增长7.6%，达24,572辆。

北京现代今年表现与去年形成鲜明对比，4月份销量70035辆，同比增长39.9%。

豪华品牌方面，奔驰继续领跑。2018年4月，梅赛德斯-奔驰及smart品牌在华交付58,320辆新车，同比增长18%。奥迪Q5在华销量为10,669辆，同比上涨12.7%，占据奥迪在华总销量的五分之一左右。

二线豪华品牌方面，4月份，沃尔沃在中国市场的销量达到了10,442辆，同比猛增20%，国内市场中的对全新国产XC60以及S90的需求较高。捷豹路虎今年4月在华销量达12,970辆，同比增长近三成。其中，捷豹品牌4月销量达4,108辆，同比增长27%；路虎品牌4月共售出8,862辆，同比增30%。英菲尼迪4月共计销售3506辆，同比微增2.7%。其中，新Q50L 4月单月销售1883台，同比增长14.5%。此外，进口大型SUV QX60、Q70L 等车型增长，助推进口车型4月单月销量增长34%。但是相比于去年1—4月在华销售的13456辆，今年还是同比下滑了5%。