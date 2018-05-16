来自旗舰的诚挚回馈辉昂车主之夜——郎朗私享音乐会乐动北京

近日，一场为辉昂车主精心准备的私享音乐会在北京举行，大众集团全球形象大使、钢琴大师郎朗为辉昂车主献上了精彩绝伦的表演。

身为钢琴大师的郎朗一出场就自带光芒，他和三位琴童分别四手联弹惊艳地呈现了他的钢琴技巧，接下来郎朗与他的朋友精彩合奏了《黄河协奏曲第二乐章》，则将音乐会的气氛逐渐推向高潮。而作为辉昂车主的专享音乐会，郎朗还与在场的车主的小朋友们进行了曲目互动与钢琴合奏，鼓励他们勇敢展示自我，并向车主的小朋友赠送签名CD。得到了郎朗的亲自指导，热爱音乐的孩子们的兴奋溢于言表。

在呈现了精彩的演奏之后，郎朗接受媒体专访，分享了自己发展音乐和公益事业的心得感受。郎朗表示，之所以这次选择参加一场私人的、专属的音乐会，是由于辉昂作为他在国内的唯一官方指定用车，愿意和更多辉昂车主交流用车体验，并进行音乐主题的分享活动。

作为郎朗的专属用车，辉昂以极致苛求的匠心品质提供了非凡的驾乘体验。继承于辉腾的自适应空气悬架，可以过滤掉路面大部分的颠簸，全面提升驾驶乐趣、舒适度及车辆通过性，从容应对各种出行需求。辉昂还将顶级材质与精湛工艺完美融合，后排座椅堪称头等舱级的尊贵奢华，NAPPA定制巴伐利亚小牛皮座椅具备电加热兼具按摩与通风功能，一扫旅途疲惫。此外，辉昂全车配备静音夹层玻璃，结合高达93处隔音降噪措施，营造出静谧的尊享空间。

(焦坚英）