“最速”前进　智取未来-宝沃汽车开启品牌发展新纪元

以“BAE超级工程院”为主题的2018宝沃汽车品牌日发布会日前盛大举行。发布会上，宝沃汽车总裁杨嵩创新诠释以“最速曲线”为目标的宝沃模式，对中国汽车品牌登上世界舞台的发展模式进行了重新定义。宝沃汽车基于“宝沃不只是造车，更造就出行安全感”的品牌理念，建立了一套完整的品牌价值体系“宝沃安全之盾”。关于未来，宝沃汽车发布了独具特色、双轨道并行的Energy of Twins能源观（以下简称“ET能源观”），以及宝沃未来安全iSA 战略，布局未来新能源、互联共享、自动驾驶三大领域蓝图，创建未来出行新概念。同时，宝沃汽车领先行业的3维亚米级导航技术也在发布会上亮相，助力未来自动驾驶领域的开拓。产品方面，宝沃汽车重磅推出两款新车型——四驱锋锐GT SUV BX6和品牌首款新能源车型BXi7。由此，宝沃汽车开启品牌发展的全新篇章，踏上全新征途。

宝沃模式的优势，在于以最小投入收购百年国际品牌的同时，不仅完整保留其强大精神传承、体系和品牌隐性资产，更能迅速对其进行优化组合，迅速形成品牌价值的原始积累。

不仅着眼于当下，宝沃汽车还以前瞻视野和创新技术“智“造未来，并打造出“宝沃安全未来iSA 战略”，包括“i计划”ET能源观、“S计划”互联共享和“A计划”自动驾驶三个部分，意在实现更加便利、智能和安全的出行方式。

此次发布会正式上市的宝沃品牌首款纯电动SUV车型BXi7凭借同级唯一的强大双电机四驱系统、傲视同级的速度表现和全方位安全性，驱动无畏极速的纯电动驾驶体验。 （刘淑清）