科技感再爆发　价值感再升级-一汽马自达科技限量版车型解析

随着科技发展的滚滚向前，越来越多的新技术、新科技开始“入侵”汽车行业。这反映在购车环节上：以前消费者购车时核心考虑“三大件”，如今又多了“科技感”这个维度。

为满足消费者的购车需求，北京车展前夕，一汽马自达推出三款科技限量版车型，在现有丰富的科技配置和舒适便利配置基础上，继续强上加强。其中，全新阿特兹科技限量版，在2.5L蓝天尊崇版的基础上，增加远程遥控启动系统和智能后备箱感应式开启系统。而CX-4科技限量版则分别在2.0L蓝天品位版和2.5L蓝天激情版的基础上，增加了HUD平视显示系统、智能电动尾门、智能后备箱感应式开启系统、大灯自动控制系统科技配置。另外，CX-4 2.5L科技限量版还增加了远程遥控启动系统。这些智能化的科技配置，提升了车辆的便利性和舒适性，将为消费者带来更具科技感的驾乘体验。

科技再突破，更智能更省心

本次推出的科技限量版车型均增加智能后备箱感应式开启系统。该系统采用微波雷达探测器，只需用脚在后保险杠进行“横扫”动作，后备箱就会自动开启。在手上物件太多或持有重物不便于开启后备箱时，这套系统格外实用，极大提升了存取物品的便利性。

CX-4 2.5L蓝天激情科技限量版及全新阿特兹2.5L蓝天尊崇科技限量版搭载的远程遥控启动系统非常智能省心，一台手机就可以远程控制车辆，实现提前制冷/暖车功能，这在酷暑和寒冬季节尤其适用。此外，该系统还具备手机钥匙、寻车定位、轨迹回放、状态数据查看、故障检测、疲劳驾驶提醒、防盗报警等八大功能，能实时检测车辆状态，保障车辆健康行驶。

而CX-4 2.5L蓝天激情科技限量版及CX-4 2.0L蓝天品味科技限量版新增电动尾门，具有一键开启、智能防夹、高度记忆等功能。通过车尾按键或驾驶员侧按键，一键开启/关闭尾门，就能轻松将物件存入车辆，这减少了夹手概率，也避免了尾门弄脏手的尴尬。而任意悬停功能可根据车主使用习惯和身高自由设定尾门高度，这对于身材娇小的用户来说是一大福音，以后再也不必踮着脚尖或跳起来关闭后备箱了。

安全再进化，

避开隐性安全隐患

CX-4 2.5L蓝天激情科技限量版、CX-4 2.0L蓝天品味科技限量版车型均升级应用HUD平视显示系统、大灯自动控制系统等安全科技，为用户提供无微不至的安全防护。

HUD平视显示系统可以将时速、导航、巡航信息、开门提示、尾箱提示、超速报警等行车必要信息，投影在平视显示屏上，即司机最易观察的位置。驾驶者不必转移视线，就可掌控各类信息，避免因“眼离路”造成的安全隐患。而大灯自动控制系统可根据环境亮度自动开启/关闭大灯，便于车辆观察及被观察，降低因视线不好发生事故的可能性。

价值再升级，

巩固细分市场领先地位

随着科技限量版车型的推出，一汽马自达双明星车型实现强者更强，价值再升级。

作为马自达最新最先进的6.5代产品，CX-4全系标配GVC加速度矢量控制系统，是国内首款装配全部 i-ACTIVSENSE 智能安全辅助系统，拥有第五代悦联系统、胎压监测、Kick-down开关、LED 前后大灯、i-STOP智能怠速停止系统、i-ELOOP制动能量回收系统等多项领先同级的科技实用配置。科技限量版车型在原有基础上进一步升级科技配备，使CX-4成为同级别科技装备数量领先的车型，将产品驾趣标准推向崭新高度。

作为马自达旗舰车型，全新阿特兹产品价值深入人心，在汽车之家的口碑排名始终位列榜首，是B 级车市用户选购的主流车型之一。其全系标配马自达最新“高科技”GVC加速度矢量控制系统，是25万以内唯一采用Nappa真皮的车型，并拥有彩色ADD平视显示系统、行车稳定系统、LED前后大灯、i-STOP智能怠速停止系统、车载互联系统等多项优势配置。科技限量版车型在坚持运动性能基础上，再度强化全新阿特兹的科技领先优势，实现科技配置向豪华更进一步。

同级领先的科技配置，更为突出的性价比，科技限量版车型不仅让消费者以更实惠的价格享受到领先同级的科技体验，更进一步夯实双明星车型在细分市场的领先地位，为一汽马自达终端销量再添一把火，助力企业冲击更高的年度销量目标。 (刘淑清)