“排忧解难 胜似亲人”-——耄耋老人致信报社感谢携程贴心服务

文/左启超

“客服刘营真正做到了有求必应、有难必解，衷心感谢携程帮我排忧 解难。”近日，热心读者廖先生给报社送来一封感谢信，以表达对携程客 服及时帮他解决出游问题的感激之情。

这封来信发出时，年届80岁的廖先生已在海外游玩。但原本，他可能会错失这次旅游的机会。因为，他前阶段在携程上预订马尔代夫和科伦坡的酒店，但在打印酒店入住凭证时，突然发现名字“写错了”。

“当时，我立即致电携程，希望他们帮忙尽快把名字更正过来。客服刘营听完我的问题，让我不要担心，表示一定保证我们按期顺利出行。”廖先生说。

本以为修改过来要花费一番功夫，但不到一天时间，廖先生便收到了携程发来的名字修改单，及酒店确认单。“和刘营短信、电话联系多次，她真正做到了有求必应、有难必解，给我留下了美好信赖的印象。”廖先生说，他在信中表扬刘营真诚帮助、心系客人。

刘营说，因为廖先生年龄较大，老年人自己不跟团出去旅游，确实会碰到许多不便，自己会把服务做的更细致，不让他们为此而烦恼。同时，为出行的每一位客人提供“后勤”支持，也是自己作为客服人员最应具备的素质。

“能得到客人的表扬我很开心，这也是对我细致工作的一种肯定和认可。以后，我将会更加尽心尽力帮助客人，保障每一位客人顺利出行。”刘营说。

“我们将‘服务品质至上’视作第一竞争力，把服务创新放在重要位置，希望通过更高的服务效率，全心全力为每一位客人做好服务。”携程 CEO 孙洁说。

据悉，为了耄耋老人的出行，携程最近还推出了首个老年游旅游服务标准，涵盖行前、行中的33项标准将全方位保障银发一族的旅游出行需求。