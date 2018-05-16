银行网点转型打通线上线下

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

全国首家无人银行落户上海的新闻余温未了，近日又有多家银行发力智慧网点的打造，通过科技创新，实现银行网点服务线上线下打通，不断满足用户个性化需求、提升用户互动体验，让消费者再次体验到科技带来的金融便利服务。

招行上线10家线上店

近日，招商银行上海外滩支行、徐家汇支行等十家支行的“线上店”正式登陆招商银行手机银行APP。市民可在“线上店”中查看营业时间、优惠资讯、周边服务信息、行业信息、市场分析、重点产品推荐等信息，只要轻点手机就能全方位了解。

据招行上海分行工作人员介绍，在招行APP“线上店”里，市民可查看支行营业时间，也可了解理财经理对当前市场动态的最新观点，还可后台留言与专业理财经理互动交流，更可足不出户在手机银行端完成对“线上店”推荐产品的相应购买。同时，市民还可进行线上“服务预约”，减少在支行办理业务的排队时间，并可在相应支行“线上店”里实时反馈意见、提出建议。

据介绍，线上与线下紧密结合也是一大特色。对于“线上店”发布的各类沙龙、黄金展、代发进企等线下活动，市民在招行APP点击“立即参与”即可一键轻松报名，免去繁琐报名信息输入过程； 相应活动礼品，也可在手机银行端直接操作领取。可以说，招行APP“线上店”，像贴心小助理一般为市民的财富管理效劳。

平安30家零售新门店亮相

相比招行上海分行的十家“线上店”，平安银行全国30家零售新门店近日齐亮相更是大手笔。据了解，复制零售新门店、重构线下门店经营模式，为客户提供线上线下一致化服务，平安银行在新零售金融方面正加快布局。

从这30家零售新门店来看，打通面向厅堂人员的行员 APP （以下简称行员A）和面向客户的口袋APP（以下简称口袋A）,为客户提供线上线下一致化的体验是一大特色。如业务的前置化，让客户轻松在家便能完成预约取号、业务咨询、预填信息等环节，大大的减少了客户到店办理业务的时间成本，到店后只需通过人脸识别或银行卡身份证轻松一刷，无缝对接线上预约业务，网点工作人员一对一服务，快速完成业务办理。行员A和口袋A的打通，更方便厅堂服务人员在行员A平台为客户挑选适合的产品或权益并一键分享给客户，客户点击后即可在口袋银行进行业务办理并将申请信息同步至行员A，厅堂服务人员快速跟进，为客户提供后续服务。对于有复杂需求的客户，门店还可以一键远程连线资深投顾团队。对业务流程的优化，让客户可以实现预约开户最快只要1分钟，汽车金融贷款最快秒批，新一贷审批也非常高效。

据透露，平安银行的零售新门店建设正在快速推进中，预计2018年年底零售新门店将达到100家。除了这100家零售新门店，更重要的是平安银行已经在全国各网点复制推广零售新门店的经营模式。

网点智慧转型势在必行

近年来，随着互联网金融迅猛发展，支付宝、微信等第三方平台强势崛起，各家银行大力拓展包括电子银行等在内的互联网金融渠道，传统银行网点深切地感受到了“门庭冷落”。据中国银行业协会发布的数据显示，2017年银行业金融机构离柜交易达2600.44亿笔，同比增长46.33%； 离柜交易金额达2010.67万亿元，同比增长32.06%； 行业平均离柜业务率为87.58%。

全球性市场咨询公司 J.D.Power此前发布的一份研究报告也认为，零售银行品牌的认知与客户满意度高度相关，客户总体满意度高的银行都是实体网点服务好的银行。同时，商业银行如果要提升品牌，主战场还是要放在实体网点的经营上。商业银行智慧转型不但是商业银行应对互联网金融冲击的重要方式，也是未来银行业发展的必然趋势。如何提高渠道竞争力已成为传统商业银行探索的新方向。