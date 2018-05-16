A股入摩名单正式出炉-基金：A股短期或迎反弹窗口

晨报记者 李锐（基金主笔）

随着A股入摩名单的正式发布，A股的关注度再次大幅提升。日前，来自MSCI（摩根士丹利）的信息显示，MSCI 全球市场指数（MSCI ACWI Index）将增加350只股票，其中有234只来自A 股。对此，多家基金表示，随着A股入摩脚步的正式前进，A股的关注度和地位有望进一步得到提升，短期有可能迎来反弹窗口，之前表现出色的大盘权重股，大金融、大消费和一些大蓝筹带来利好，不过中长期还是要看基本面表现。

富国基金：

聪明的钱正积极布局

富国基金就此指出，“入摩”最直接的影响，短期内全球约有170亿美元（1000多亿人民币）的净流入A股，虽然增量资金有限，但其能显著提振市场的风险偏好。

今年以来，不少境外主动资金已开始提前布局，4月北向资金加速流入，净流入达405亿元人民币，刷新1月份创下的深港通开通以来的最高纪录；5月以来，外资流入A股势头不减，截至5月14日，10个交易日净流入217亿元，达4月份全月的54%。而为了减少对指数的跟踪误差，“被动资金”则将在执行日6月1日前后快速流入。短期内，国际资本的涌入将为市场带来积极影响，且随着纳入权重地逐步提高，未来几年可能境外资金会持续流入。

博时基金：

短期有益于修复市场情绪

博时基金宏观策略部称，从资金面的角度来看，A股纳入MSCI 预计给相关指数基金带来的配置资金或在1000-1300亿元人民币左右。如果按照步骤，资金分两次进入的话，单次资金在600亿元左右。

由于A股纳入MSCI事前预期十分充分，近期北上资金已经体现出布局的特点，因此单纯从资金面的角度分析，A股入“摩”对行情的支撑力度或较小。不过，近期外部贸易摩擦和国际局势有所缓和，市场流动性和宏观经济形势环比有所好转，A股入“摩”能够进一步带动短期市场情绪的修复，风格上利好大金融、大消费和一些大蓝筹。此外，投资者需要关注这一次公布的成分股名单与3月拟定的成分股名单之间的差异，调整的公司可能会形成短期直接利好或利空。

博时基金宏观策略部进一步强调，尽管A股入“摩”遵循的是此前已确定的节奏，但在明确进一步加快开放中国金融市场的大背景下，中国与全球金融市场互联互通力度会越来越大。

南方基金：

金融板块占比有所下降

同样，南方基金指数投资部兼数量化投资部总经理、南方MSCI 中国A股国际通基金经理罗文杰表示，新公布的名单里医药、纺织服装和传媒行业占比增加，受益最多。受中国经济消费升级、刺激内需的影响，这三个板块自今年前期最低点以来都有不同程度的涨幅，尤其是医药板块，自年初以来涨幅已达11.42%。而非银、银行等板块自1月底最高点以来有较大的回撤，因此这次行业被纳入MSCI国际通指数的权重有所下降。

新名单中，前五大行业为银行、非银金融、食品饮料、医药和房地产，合计占比超过50%。对于海外资金关注的板块，罗文杰认为，可以从两个角度看待个股所受的影响：从成分股权重来看，权重最高的依然是指数原有的成分股，如贵州茅台、中国平安和招商银行等；从成分股变动来看，则新纳入的通化东宝、片仔癀、科伦药业、海澜之家等都有可能引起海外增量资金的关注。

大成基金：正向效应明显

大成基金就此指出，区分MSCI中国A股指数（纯境内指数、类似于沪深300），本次纳入主题为MSCI中国指数这一指数囊括在MSCI亚洲（除日本）指数、MSCI新兴市场指数、MSCI全球指数下面，从而带来全球指数基金的配置。此次纳入6月1日正式生效，9月将再纳入一次； 分行业来看，银行、非银金融、地产、食品饮料等行业纳入公司的数量较多。

大成基金称，市场表现上，首次纳入的正向效应会较为明显，而从长期来看，加入MSCI体系也会促进A股国际化，改善投资者结构，优化投资风格。

大成基金认为近期可能会出现较优的反弹窗口。这首先是因为宏观政策方面较为有利，目前可以观察到，货币政策思路出现明显的调整：由“稳增长、去杠杆、防风险”转变为“稳增长、调结构、防风险”，将“要综合考虑金融监管政策的宏观效应及对金融业态和市场运行格局影响，加强监管协调”调整为“要综合考虑宏观经济运行变化，加强政策协调”，首次明确提出“宏观杠杆率增速放缓，金融体系控制内部杠杆取得阶段性成效”。通胀方面，全球主要经济体消费价格涨幅略有上行，但仍多在低位运行，部分农产品产能有所扩张，这些都有利于物价保持平稳，2018年消费物价的翘尾因素比上年高一些，但总体来看通胀压力可控。第二，市场目前估值较为合理，一季报证实企业盈利强劲，二季度随着PPI反弹还有望持续，北上资金流入也在扩大。最后，当前贸易战进入新阶段，存在好转的可能，中方代表赴美开启第二轮谈判，贸易争端与磋商将进入常态化，对市场的影响逐渐平滑。

投资策略上，大成基金认为今年高波动的市场环境下，总体的策略是在板块的预期（配置、估值、股价、市场情绪等）高点寻找负向因素变化，在板块的预期低点寻找正向因素变化。

星石投资：

中长期仍取决于基本面

星石投资分析，从最终敲定的234只成分股来看，海外资金偏好大金融、大消费、大市值的股票，其中大消费主要是食品饮料和医药生物；比较这次新增和剔除的标的，市值规模存在显著差异，反应了海外资金对规模和流动性的偏好。短期外资流入对市场情绪有提振作用，中长期市场风格还是取决于国内经济基本面;因此，海外不确定性带来的风险扰动仍需保持警惕，从基本面出发，寻找估值与盈利匹配的优质个股，价值成长均衡配置为佳。

从成分股分布来看，大金融、大消费板块占绝对大的比重。按所属行业的标的数量来看，金融、医药行业的标的分别有50支（银行20支/非银金融30支）、18支，在这一次成分股的调整中，生物医药的标的数量进一步增加（剔除2只，新增4只），非银金融剔除三支。按市值来看，以5月14日收盘价，金融、食品饮料、采掘市值排名前三，市值中位数约572亿元，市值平均数约1360亿。这部分资金主要是以MSCI为基准的指数基金，但考虑到被动型指数基金需要按照权重把资金分别配置到“入摩”的234只股票中，因此带来的增量资金对于这些大市值个股而言实质影响有限。

海外资金对市场风格偏好具有一定的投票权，中长期的国际流入也能起到重塑投资者行为的作用。参考韩国和台湾的历史经验来看，纳入MSCI后以及每次扩容，短期都使得国际资本流入产生积极影响，但是中长期关联性不大。从2017年宣布中国纳入 MSCI 以来，已经有超过20只MSCI主题基金问世，成分股也是今年4月北上资金重点布局的方向。

因此，星石投资认为，短期外资流入对市场情绪有提振作用，中长期市场风格还是取决于国内经济基本面。

同时我们也要意识到，外资对海外风险的扰动敏感度也更高，随着A股市场对外开放的程度越来越高，A股市场与海外市场的联动效应越发明显。因此投资方面，海外不确定性带来的风险扰动仍需保持警惕，不宜盲目追热点，回归基本面，寻找估值与盈利匹配的优质个股，价值成长均衡配置为佳。

私募：象征意义较大

A股纳入MSCI指日可待，私募基金人士认为，首批纳入指数的股票象征意义较大，将带来持续的增量资金。目前部分量化私募已经或计划发行MSCI相关产品，也有主动管理的私募积极追踪MSCI 成分股，提前埋伏。

“首批纳入指数的股票，作为A股优秀标的的代表，象征意义较大。这批股票也将享受纳入之后带来的增量资金涌入。”凯丰投资量化部负责人何炫驹称。

申毅投资董事长申毅认为，此次纳入MSCI的股票主要是大盘蓝筹，这些股票跟沪深300相关性极高，沪深300跑赢小盘的可能性很大，很多投资者可能会提前操作。

高溪资产执行董事陈继豪表示，MSCI带来的增量资金大概有180~200亿美元，这些资金将围绕A股的大盘蓝筹股进行布局，对银行、金融、消费、生物医药等领域的股票是重大利好。

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28只基金布局MSCI

A股进入全球市场进入倒计时。按照进度安排，近期MSCI新兴市场指数公布半年度指数调整结果，首批将有200多只A股上市公司成为 MSCI 新兴市场指数成分股，并将于6月1日正式纳入。

数据显示，目前已经有8家基金公司成立了8只 MSCI 主题基金。首发规模反映出这类基金颇受市场欢迎，合计发行规模192.48亿元，平均份额超过24亿元。

今年之前，市场上仅有华安MSCI中国A股、华夏MSCI中国A股ETF两只MSCI指数基金，前者由华安上证180增强指数基金转型而来，华夏 MSCI 中国 A 股于2015年2月成立，是市场上首只MSCI中国ETF。

进入2018年以来，MSCI主题基金发行提速，截至5月11日，南方、招商、华泰柏瑞、建信、景顺长城、创金合信等6家基金公司旗下各成立了一只MSCI主题基金。此外，平安大华MSCI中国A股国际ETF、南方MSCI中国A股ETF联接等基金正在发行；新华、太平、中金等8家公司上报的9只MSCI主题基金待批。