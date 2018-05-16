操盘工作室-经验主义

风雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

你看大盘有风险，人家却在悄悄入市抢筹码，这就是目前A 股的基本格局。

4月份，北上资金实现了净流入金额历史第二高的良好成绩，而5月份以来北上资金依然没有放慢布局A股的步伐，继5月份首周的3个交易日中实现36.44亿元的净流入金额后，上周沪股通、深股通更是双双连续5个交易日净流入，合计金额达123.95亿元，在2014年11月份沪股通开通以来北上资金单周净流入金额的排名中位列第十。

“股谚说：五穷六绝七翻身，今年的5月已经来到中旬，人们害怕市场走弱实际上是对过去 ‘规律’的认识。人有时总是过度自信的，尤其会对自身知识的准确性过度自信。这种心理会使我们常常过于关注那些和自己已知信息一致的信息，并倾向于收集支持自己观点的信息，而忽略不支持自己观点的信息，这种是经验主义，谈不上实事求是。”华风说。他希望投资者尽力收集全面的、多角度的信息，做出客观的判断。

“日前深交所披露的一个数据，目前活跃账户为1792万，而存量账户超过了1亿，这意味着活跃交易账户不到20%，空仓账户更是超过了60%。上一次出现这么低迷数据的时候是2005年，而2005年正是历史大底。”高智道。A股正式“入摩”时间临近，叠加A 股整体投资氛围回暖，这两大因素推升了近期北上资金净流入金额维持高位，但我们很多中小投资者还不知道市场正在发生悄悄变化。

“4月大盘整体回调为主动型资金提前配置MSCI成份股提供了良好的买入时点，在A股6月这一确定性利好兑现前，这种提前布局的策略无疑将给这些资金占得先机，很多人等看到行情起来后再杀进来，又会成为别人的抬轿者。”华风说。上周共有18只个股上了沪股通每日前十大活跃股榜单，贵州茅台、中国平安、恒瑞医药、伊利股份、中国国旅等5只个股均连续5个交易日上榜，而从净买入金额看，贵州茅台成为本周沪股通资金最为青睐的标的，累计实现净买入183481.17万元。

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