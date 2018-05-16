“入摩”将强化A股价值投资氛围

晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市小幅高开，随后有所回落，盘中特斯拉、园区开发、汽车零部件等板块涨幅居前。虽然有明晟公司（MSCI）将从2018年6月起把A股纳入MSCI新兴市场指数的利好消息，但因为属于预料之中的利好，市场并没有作出强烈反应，总体上，A股还在震荡筑底之中。

油服行业触底反弹

国际油价近期触及三年半以来高位，石油开采行业业绩持续改善。同时，开采企业增加资本支出意愿突出，带动油服行业复苏，相关上市公司业绩有所体现。中国石油表示，预计今年上半年国际油价将维持区间震荡态势。受益于油价上升以及公司优化生产运行和开源节流降本增效举措，预计上半年归属于母公司股东的净利润同比大幅增长。油服及配套企业方面，杰瑞股份和山东墨龙均预计上半年净利同比大幅增长，分别增长310%-360%和184.87%-327.31%。

工业互联网或再强

工业互联网被GE认为是第三次创新革命，有望极大的提升企业经营效率，同时也是缓解当前人力成本不断提升的有效途径。去年年底以来，我国相继出台工业互联网领域相关政策，行业发展或将进入快车道。结合本次富士康工业互联网正式IPO 过会，有望对工业互联网、物联网板块形成催化。

机构认为，一旦富士康上市，工业互联网有望成为IT在工业领域新的重要增长点，深耕细分领域公司有望充分受益行业高景气度。将再度催化工业互联网云计算板块行情。

多空短期势力均衡

A股纳入MSCI指数后，海外机构投资者对A股的参与度将不断上升。未来A股市场将变得更加成熟，流动性将更充裕，市场走势将更多地由基本面推动，无论是白马蓝筹股还是成长股都存在结构性机会。

据统计：自沪股通和深股通开通以来，北向资金总体不断流入，累计流入额超过4400亿元。一些机构投资者就认为：虽然这些北向资金表现出一定的择时特点，但其偏爱价值蓝筹、高股息率股票、注重基本面等选股特点，也增强了A股的价值投资氛围。其在市场恐慌性下跌中敢于抄底买入的作风在一定程度上降低了市场波动，有助于推动散户占比较高的A股市场更加理性。

技术上，目前沪市下有10日、30日均线支撑，上有60日均线压制，而成交量继续不能放大，说明多空短期势力均衡，继续精做个股，逢低布局。