国家统计局：房地产市场继续稳增长

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，国家统计局发布房地产市场投资信息，2018年1-4月份，全国房地产开发投资30592亿元，同比名义增长10.3%，增速比1-3月份回落0.1个百分点。4月份，房地产开发景气指数为101.37，比3月份回落0.13点。

在土地购置方面，1-4月份，房地产开发企业土地购置面积5412万平方米，同比下降2.1%，1-3月份为增长0.5%；土地成交价款2391亿元，增长13.6%，增速回落6.7个百分点。

房地产投资资金来源依然比较紧张，开发贷、个人贷、海外融资规模继续缩水。1-4月份，房地产开发企业到位资金48192亿元，同比增长2.1%，增速比1-3月份回落1个百分点。其中，国内贷款8637亿元，下降1.6%；利用外资17亿元，下降77.6%； 自筹资金14894亿元，增长4.8%； 定金及预收款14987亿元，增长8.3%；个人按揭贷款7148亿元，下降6.7%。

值得关注的是，楼市结构分化很显著，东部地区调控效果进一步显现，商品房销售面积同比下降9.4%，降幅比1-3月份扩大2.1个百分点。而中部地区商品房销售面积11556万平方米，增长13.1%，是涨幅最明显的区域。

在谈到“房地产投资增速有所下降”的问题时，国家统计局新闻发言人刘爱华表示，目前的波动很正常，不影响对房地产投资总体平稳运行走势的判断。目前，不管是楼市调控还是去库存都取得积极成效，未来房地产领域有望继续保持比较平稳的增长态势。

从目前情况看，经过房地产的持续调控，在因城施策、因地制宜调控政策的作用下，房地产领域总体平稳。另外，房价总体也是平稳的，3月份一线城市新建商品住宅销售价格同比下降，二手房的价格也是首次出现了同比下降，二三线的城市新建商品住宅的同比涨幅持续回落，三四线城市的去库存成效也比较明显。从这些方面来看，不管是楼市调控还是去库存都取得积极成效，房地产领域保持了比较平稳的态势。