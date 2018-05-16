52亿收购长园 董明珠汽车梦仍继续

记者 林劲榆 曹西京

晨报讯 格力集团将以超过50亿的代价通过长园集团进入新能源汽车领域，在一连串布局的背后，格力的汽车梦正越来越清晰。

昨天，长园集团发布晚间公告称，公司收到格力集团出具的《长园集团要约收购报告书摘要》，此次要约收购数量约2.65亿股，占公司已发行股份的20%，要约价19.8元/股，较公司停牌前价格溢价14.06%，此次要约收购所需资金达52.46亿元。

公告称，本次收购旨在加强对长园集团的战略投资和战略合作，同时格力集团拟利用自身优势资源，进一步促进上市公司的稳定发展。公告同时称，本次要约收购所需资金将来源于格力集团自有及自筹资金，不直接或者间接来源于上市公司或者其关联方。

此前于5月10日，长园集团发布公告称，该集团于当日收到珠海格力集团有限公司《关于拟向贵公司全体股东发起部分要约的函》。要约函显示，因看好公司未来发展前景，格力集团决定向公司全体股东发起部分要约，以要约方式收购公司部分股份。本次要约收购不以终止上市公司的上市地位为目的。长园集团股票已于5月11日起开始停牌。

长园集团主要从事电动汽车相关材料、智能工厂装备及智能电网设备三大业务板块。2018年第一季度实现归属净利润约为8073万元，同比上涨83.33%。2017年全年营收实现74.33亿元，同比增长27.08%，净利润达11.36亿元，同比增长77.55%。随着我国电动汽车产业的飞速发展，作为电动汽车必需品热缩材料的生产企业，长园集团价值不断凸显。

与此前沃尔核材历时4年的控制权争夺战不同，长园集团表示，此次收购需要通过广东省国资委等的备案及审核，格力集团将在公司公告要约收购报告书摘要后，向上级国资监管部门报批。此次要约方格力集团为格力电器大股东，而被收购方长园集团目前没有大股东和实际控制人，若要约收购成功，格力集团将成为其第一大股东。

值得注意的是，一年前，格力集团子公司格力电器曾经尝试收购新能源汽车企业珠海银隆，但以失败告终，董明珠不得不自掏腰包完成收购。此次格力集团入股长园集团引发众多猜测。业内分析人士表示，珠海银隆与格力电器股权方面并没有关联，但是同为董明珠旗下的企业，双方已有很多合作和人员往来。一旦完成收购，格力在新能源汽车整车制造、新能源汽车零部件布局方面有望产生协同效应。