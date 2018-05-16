被曝与狗仔摄影师合作，摆拍一系列自己为参加女儿婚礼做准备的照片以牟利-梅根父亲或缺席女儿与哈里王子婚礼

晨报记者 徐惠芬 综合报道

英国哈里王子与美籍未婚妻梅根即将于19日举行大婚。但距婚礼举行不到一周，梅根的父亲托马斯·马克尔却表示，为了避免尴尬，不准备参加女儿的婚礼了。此前，托马斯被曝与狗仔摄影师合作，摆拍了一系列自己为参加女儿婚礼做准备的照片以牟利。

避免让女儿尴尬

本来，梅根的父亲托马斯是要在婚礼上领着女儿走红毯的。但据英国广播公司15日报道，现在托马斯参不参加婚礼，还是个未知数。

托马斯现在仍在墨西哥的家里，他接受名人新闻网站TMZ采访时称，为了不让英国王室和女儿陷入尴尬，他决定不出席女儿和哈里王子的大婚了。

TMZ还称，托马斯身体情况也不太好，一周前刚有过一次心脏病发作。不过这一点尚没有得到他的家人或者肯辛顿宫证实。

对于自己深陷的照片丑闻，托马斯说，现在自己意识到摆拍那些照片有多蠢，完全是场闹剧。

英国媒体13日曝光称，梅根的父亲和狗仔摄影师合作，摆拍了一系列照片，包括他在一家小店为参加婚礼量身裁衣，在网吧上网获取女儿结婚的信息等。

虽然托马斯表示，同意拍摄这些照片并不是为了钱，而是为了提升自己的公众形象，因为过去狗仔队偷拍他时，他的状态很糟糕，让他看起来像个邋遢的酒鬼。但这些照片反映了疏离的家庭关系，使得英国王室颇为尴尬。

哈里为此很自责

对于梅根父亲深陷照片丑闻，肯辛顿宫发表声明称，婚礼前的数日，对梅根小姐来说是人生极为重要的时刻，她与哈里王子希望外界，能给予她父亲更多理解与尊重。

据英国媒体报道，梅根朋友透露，梅根仍希望父亲能按计划出席婚礼，哈里也为此很自责，觉得老丈人也是因为女儿嫁给了自己，才有了这么多麻烦。

梅根的父亲托马斯今年73岁，是荷兰与爱尔兰裔美国人，担任过电视灯光师，并且获得过艾美奖，在和梅根母亲结婚之前，离过一次婚，有一儿一女；梅根的母亲多利亚·拉格兰，今年61岁，是非洲裔美国人，曾经是瑜伽治疗师和社会工作者。两人的婚姻持续了8年，在梅根2岁时，两人离异。

此前，肯辛顿宫曾确认，梅根的父母都将来英国参加女儿的婚礼，并将和英国王室成员一起共度婚礼的前一天。本来，这也将是托马斯第一次见女婿。虽然哈里王子之前和梅根的父亲在电话上交谈过，但两人没见过面。

谁领梅根走红毯？

梅根父亲可能不参加婚礼的消息，引得媒体纷纷猜测，谁将代替托马斯领着梅根走过红毯。

美国有线电视新闻网15日报道称，有一些说法认为，可能由梅根母亲代替前夫，牵着女儿走红毯；还有一些猜测则认为，可能是查尔斯王子或者威廉王子。

虽然查尔斯王子的身份挺合适，不过考虑到威廉王子和梅根更熟，所以威廉王子的可能性也不小。

当然，最有可能的还是梅根的母亲多利亚·拉格兰，梅根和母亲的关系很亲。父母离异后，梅根就是跟着妈妈一起生活的。据报道，多利亚·拉格兰已经抵达英国，并将在本周会见英国王室成员。