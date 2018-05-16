国际观察-美还要斡旋？巴以和平恐渐行渐远

杜鹃（新华社专特稿）

在巴勒斯坦人的激烈抗议和多个国家的谴责声中，美国驻以色列使馆迁至耶路撒冷并在14日“挂牌”。分析师认为，美方举措让先前由它斡旋的中东和平进程相距目标越来越远。

美称仍在为和平进程努力

路透社14日以多名美国政府官员为消息源报道，总统唐纳德·特朗普政府制定的巴以和平方案接近完成。

方案主导人是唐纳德·特朗普的女婿、总统高级顾问贾里德·库什纳以及总统国际谈判特别代表贾森·格林布拉特。

白宫发言人拉杰·沙阿说：“和平方案会在适当时候提出，需要评估。”

特朗普去年12月6日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，启动将美国使馆迁往耶路撒冷事宜。特朗普作出迁馆决定后，巴勒斯坦拒绝美国继续斡旋巴以和平进程，转而寻求一个多边调解机制。但美方坚称，还在为和平进程“努力”。

美国国务卿迈克·蓬佩奥13日说，中东和平进程“没有死”，“我们还在为它努力。希望产生圆满结果”。

中东和平进程持续数十年，其间多次中断。美方多次斡旋巴以和谈，特朗普的前任贝拉克·奥巴马付出巨大努力，最终无功而返。

特朗普方案或“见光死”

不少分析师判断，尽管美方执意斡旋中东和平进程，当前举措恐怕将致使巴以实现和平的可能性更小。

奥巴马执政时期的中东和平进程特使马丁·因迪克说，特朗普政府打算说服巴勒斯坦人回到谈判桌前，说明它对自身举措所作评估“彻底错误”，“是他们迫使巴勒斯坦人离开谈判桌，还提供了不回来的理由”。

哈利德·金迪曾经出任巴勒斯坦领导人的顾问，现供职华盛顿智库布鲁金斯学会。金迪说，美国迁移驻以使馆、以色列军队在加沙地带实弹射击和催泪瓦斯驱散巴勒斯坦示威者之际，“难以想象会有巴勒斯坦领导人愿意重返由美国发起的和平进程”。

“如果特朗普政府提出一份方案，也极可能‘见光死’，”金迪说，特朗普没说过任何平息事态的话，“最起码，他应该敦促以色列人停止用致命武力对付没有武器的巴勒斯坦示威者”。

路透社报道，与英、法两国政府敦促以色列克制不同，白宫将批评矛头指向巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），称这一组织煽动暴力。

特朗普还能重拾信誉？

美国民主党籍联邦参议员蒂姆·凯恩说，在中东地区，“大多数人认为，美国不再对扮演和平使者感兴趣，这令人失望。”

丹·库尔策曾出任美国驻以色列和驻埃及大使，现在美国普林斯顿大学教书。他说，特朗普或许会在巴勒斯坦人之间重拾信誉，前提是美国政府承诺在东耶路撒冷建驻巴勒斯坦使馆，“这种情况可能性有多大？太小了。”