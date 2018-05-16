巴勒斯坦“灾难日”前，加沙58人丧生-大约2700人受伤，这是2014年加沙冲突以来巴勒斯坦人伤亡最严重的一天

刘秀玲（新华社专特稿）

大批巴勒斯坦人14日在加沙地带示威，抗议美国驻以色列大使馆当天在耶路撒冷正式开馆。

以色列军队向示威者开枪。将近60名巴勒斯坦人丧生，大约2700人受伤。

这是2014年加沙冲突以来巴勒斯坦人伤亡最严重的一天。翌日，巴勒斯坦将迎来第70个民族“灾难日”。

以军称按标准程序应对

数以万计巴勒斯坦人14日在加沙与以色列交界地区继续“回归大游行”。示威者焚烧轮胎、向隔离栏对面的以军士兵投掷石块和燃烧瓶。以军向示威者发射实弹和催泪瓦斯。

美联社报道，救护车不停地运走伤员，鸣笛声贯穿全天。众多巴勒斯坦年轻人不断尝试接近隔离栏，随即遭以方枪击和催泪瓦斯驱散。

以色列军方在一份声明中说，示威者向以军“投掷燃烧弹和爆炸装置”，以军依据“标准操作程序”应对。以军发言人乔纳森·孔里库斯说，示威人群没能冲破隔离栏，但导致“重大损失”。

巴勒斯坦卫生部官员说，58名示威者丧生，大约2700名伤员中，1204人受枪伤，116人伤势严重。

死者包括至少6名未成年人、一名医护人员和一名残疾人。法新社15日报道，一名8个月大的女婴因吸入催泪瓦斯死亡。

哈马斯称示威将持续

以色列军方估计，大约4万巴勒斯坦人参加14日示威。加沙教师阿里告诉路透社记者：“今天是一个大日子，我们要跨越隔离墙，告诉以色列和世界，我们不会永远接受（故土）被占领。”

巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯说，这是以军一场“屠杀”。

“回归大游行”旨在抗议以方拒绝让巴勒斯坦难民返回被占领土。自这一系列示威3月30日开始以来，上百名巴勒斯坦人丧生，以色列方面迄今没有人员伤亡。

15日是巴勒斯坦“灾难日”。1948年5月15日、即以色列建国次日，第一次中东战争爆发，巴勒斯坦人遭以色列逐出家园。“灾难日”当天，加沙预期会继续出现示威。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）高级官员哈利勒·哈亚说，14日示威“与美国向耶路撒冷搬迁使馆的恶劣犯罪行径”同步，旨在回应“美国新的侵犯”。

距离示威现场大约80公里，迁至耶路撒冷的美国大使馆举行开馆仪式。美国总统唐纳德·特朗普的女婿、中东问题高级顾问贾里德·库什纳和妻子伊万卡代表特朗普出席。

美联社报道，仪式洋溢“庆典”气氛，现场所有发言几乎没有提及同一时刻正在加沙发生的流血事件。

哈马斯高官伊斯梅尔·拉德万说，示威将持续，“直到巴勒斯坦人民获得自己的权利”。