一周内发生两起粉丝追星干扰航班事件，专家提出：-严重扰乱秩序的建议纳入民航“黑名单”

晨报记者 胡迎

5月7日航班延误事件之后，5月10日从首都机场飞往上海的CA1549航班又被爆因粉丝追星延误了近一小时。对于这些恼人的状况，有旅客直接质问，“如果旅客中转，后续的行程耽误了又有谁来赔呢？”而专家则表示，严重扰乱秩序的，建议纳入民航“黑名单”。

一周内再现追星干扰航班

据网友爆料称，5月10日，有粉丝在首都机场CA1549飞上海的航班中追星，导致飞机飞不了。另有其他网友称，某大型航班本可以准时起飞，但因有近20个十八九岁的小姑娘想等同一航班的明星，硬是站在机舱门口不进，拖延登机进度。最后，不仅明星没登机，还有七八个粉丝放弃登机，机组不得不和地面联系检查托运行李，让全机人等了50分钟。

对此，国航方面向记者表示，5月10日从首都机场飞往上海的CA1549航班计划起飞时间为16:30，实际起飞时间为17:19，延误的原因系有旅客放弃行程而造成的。至于旅客信息，国航方面出于旅客隐私等方面的考虑并未透露。

为什么旅客放弃乘机会对航班造成影响呢？某航空公司飞行员告诉记者，若出现乘客在办理了托运行李后又放弃乘机的情况，工作人员就要将该乘客的行李从机舱找出来再交给地服，所以通常会对航班造成几十分钟的延误。“更为严重的是，如果机长认为放弃登机旅客过多，或基于其他安全因素的考虑，机长有权在起飞前让全体乘客下飞机重新安检。这个流程更复杂，会导致数小时以上的延误。”

航空公司或缺乏拒绝的勇气

据了解，前几年还有不少粉丝研究出了一套低成本甚至零成本追星方法——买高舱位（头等舱等）全价票再退票，近距离接触明星后就撤离机场。一位有着多年工作经验的某航空公司地服工作人员告诉记者，曾有一段时间，粉丝占领贵宾室追星送机的情况屡见不鲜。“最让我们无奈的是，这些粉丝该享受的（贵宾室餐饮等服务）都享受了，签名合影也要到了，最后把明星送到登机口，然后来找我们退票，一分钱都不用花。”

后来，航空公司针对这种现象也做了相应调整，把全价退票费提升至5%至10%不等，以上状况有所减少，但还是有些粉丝会再临时改签，下程再追其他明星。某航司管理层人士就表示，庞大的粉丝群体，是民航出行的常客，尤其一个航班上有几十名粉丝时，没有哪家航空公司有勇气一下拒绝这么多人，通常也就睁一只眼闭一只眼。

业内专家提出“黑名单”建议

有业内专家指出，追星粉丝不断扰乱机场秩序，“机闹”事件频发，可能跟长期以来民航对这些旅客的管理较为宽松有关。“但事实上这些粉丝的追星行为已经严重干扰了航空运输秩序，今后若再发生类似的不文明行为，尤其是情节严重的建议可以和民航‘黑名单’挂钩，直接限制其乘坐民用航空器。”

据介绍，自2016年2月开始执行的《民航旅客不文明行为记录管理办法(试行)》，明确了其适用范围包括旅客在乘机出行过程中出现的10种不文明行为。该专家特别指出，根据规定，除了点出“堵塞、强占、冲击值机柜台、安检通道及登机口(通道)”等10类具体不文明行为外，还特别列明旅客存在“其他扰乱航空运输秩序、已造成严重社会不良影响或依据相关法律、法规、民航规章应予以处罚的行为”，也会被该办法记录。