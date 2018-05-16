世界杯来了，智能客厅准备好了吗?-苏宁打造彩电空调搭档

文/任则

随着夏季高温及世界杯的来临，彩电和空调作为家庭刚需品类又活跃起来。

近日，上海苏宁宣布，将率先启动“客厅战略”，在世界杯前夕推出“智能客厅”，将彩电空调搭档互联，于5月18日-20日率先打响夏季彩电空调大促，抢占暑期及世界杯市场。

暑期+世界杯：

苏宁推客厅智能家电包

暑期即将来临，又逢世界杯叠加，彩电和空调将成为使用频率最高的家电。在今年的暑期活动中，苏宁将彩电与空调两大品类的“捆绑”成为一大特色。

据悉，针对彩电市场的抢夺，苏宁推出六大活动，包括200元大屏电视券、以旧换新彩电最高补贴300元、购买指定型号彩电可获赠空调、健康空调+大屏彩电3999元起的世界杯套餐等。

还有薄款，包括以“变频技术、纯色硬屏”等为基本特点的康佳变频电视55R1；2018年世界杯指定电视海信世界观系列。

作为每年暑前的特色活动，苏宁再次启动“万人空巷抢空调”空调节活动。据了解，苏宁逆势投入10000台超低价爆款产品，保障好产品好价格好服务，以满足市场的需求。例如针对上海市场，苏宁推出了1999元的志高1.5P空调、2499元的海信1.5P变频空调等爆款产品。

值得注意的是，除了高性价比产品，苏宁在今年的暑前市场中也将重点推广品质化产品。

空调+彩电：

苏宁服务迭代再升级

三分产品，七分服务。对于彩电和空调来讲，服务历来是消费者最为关注的重点。

今年的“抢空调”活动中，苏宁也将空调服务进一步升级，推出“十免安装”服务，包括免收远程安装费、免收高空作业费、免收普通墙体打孔费（混凝土需水钻打孔或玻璃墙打孔正常收费）、免收普通支架费（空调4000元以上产品）、免收加长铜管费（限2米以内）、免收柜机空气开关费、安装之日起1年内，免费移机一次、安装之日起1年内，免费充氟一次、安装之日起1年内，免费清洗一次、安装之日起1年内，免费保养一次，为消费者省钱的同时，提供更多增值服务。

此外，苏宁将进一步推广“送装一体”、“以旧换新”和极速送达等服务产品，进行差异化经营，优化用户体验。