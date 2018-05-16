杯赛没有了 民办初中青睐9A生-即学生成长记录册四、五年级三个学期语数英全优

晨报记者 朱晓芳 实习生 侯雨薇

本周末，小升初的孩子将迎来民办初中的面谈。去年年底针对培训机构的“一标准两办法”出台，针对小学生的奥数英文等杯赛被纷纷取缔。在没有杯赛证书的情况下，今年民办学校青睐怎样的学生？好学生的标准发生了怎样的变化？

记者查阅各民办初中的面谈通知，发现今年学校要求学生面谈日携带的材料较往年有变化，学生成长记录记录册和作业本成为两大关键词。还有学校私下明确说，学生成长记录册四、五年级三个学期语数英都必须“全优”，也就是“9A”，才有希望录取。

有“合格”基本不会录取

各民办初中面谈通知已经发送完毕。记者从各所学校官方网站、家长反馈这块了解到，今年小升初大多数学校需要携带的基本材料都包括四、五年级《上海市学生成长记录册》原件。不少学校还要求携带孩子五年级的语文、数学、英语作业本各一本，有的还要求带语数英试卷一张。很多家长对此有些疑惑，为什么要带这些东西？从中考察什么呢？

浦西一所民办初中学校校长透露，三个学期语数英都必须“全优”，也就是“9A”，才有希望录取。成长记录册如果有“良好”，录取概率降低很多，如果出现“合格”，基本就没有被录取的可能了。

浦东进才外国语中学王从连校长对此表示，小升初不是选拔，因此有必要了解学生在高年级的综合表现，从中把握学生的学习习惯和成长轨迹，而成长记录册和作业本就是直接的参考资料。“以往民办学校注重奥数杯赛、校外3E英语等竞赛，实际上，凭证书选拔孩子是不合理的、片面的。如今参考孩子的日常课程作业、成长记录进行招生录取，才是符合客观规律、恰当的方式。”王从连对新举措表达了支持。

面谈还考察行为规范

记者从一些学校也了解到，如果学生成长记录册中有个别科目没有拿到“优秀”，有特长的话，学校也欢迎。本周末的小升初面谈，除了考察学科素养，学校也注重学生行为规范。

比如，浦东进才外国语中学的面谈主要分为三部分：第一部分中，学校会给每个孩子一个i-Pad，让他们轻松地在iPad上做题，认地理位置；第二部分中，体育健身考察孩子的身体协调性，语言交流请孩子随机抽取一个话题发表主题演讲，形式不限；第三部分面谈以师生互动的形式展开，三个老师对一个学生，老师的学科构成分别为语文、英语、数学。无主题沟通给孩子以轻松的氛围，教师综合考察学生的语言表达能力、逻辑思维水平、与家庭之间的互动等。

“我们不一定要学科成绩好的学生，而是选择适合我们学校的学生。学校既考察学生的学科素养、学科思维品质，也尤其看重学生的行为规范、待人接物的礼仪。”王从连谈及面谈中学校看重的因素，并对家长帮助孩子准备，提供指导建议：“希望家长能有一颗平常心，在帮助孩子准备过程中，积极寻找自家孩子整体素质方面的短板，借此机会加以矫正。有良好的学习习惯，各方面均衡发展的孩子，在适应初中节奏上问题都不大。”

上海培佳双语学校就创设多维情境，让孩子在宽松的环境进行交流，鼓励孩子多展现、多发言、多探讨。“多位资深教师根据不同的观察点，对学生进行评价，让每一个孩子闪光点能得到充分的挖掘。”上海培佳双语学校校长纪长有说。

［业内分析］

千万不能顾着校外、丢了校内

教育圈内人士表示，以往评估小学阶段成绩好不好，家长、部分初中通常是用杯赛来检验。而检验的指挥棒——杯赛，不少又被机构所掌控。杯赛的指挥棒，造就了本市小学课外培训机构的高速发展，也给孩子们增加了校外学习、备考的负担。而有的孩子为了备战奥数、3E，将过多的精力放在了校外，结果校内成绩反而没有得到保证，成长记录册出现了“良好”，家长觉得没关系，因为除了校内成绩，还有杯赛做参考。

随着2017年本市整治规范培训市场，奥数杯赛、3E英语等类杯赛被取消，初中学校对校内成绩、孩子的学习习惯越来越重视，现在，校内成绩几乎是大部分民办初中外筛的最主要参考标准。同时，校内成绩也是小学推荐学生的最重要参考标准。

有家长直到现在还觉得校内成绩不重要，一些家长会用“小学校内成绩不统一”、“小学校内成绩差异大”、“小学校内成绩打分高”等借口，来强调校内成绩不重要，这是自欺欺人。在初中招生逻辑里，连校内成绩都不行的学生，根本没办法要。

中考改革后，民办初中无论是培养自招生，还是培养中考裸考生，学生的基础都至关重要。如果孩子在小学养成了丢三落四的坏习惯，在初中四年学习将困难重重。中考改革，竞赛取消，民办初中将更青睐基础好、学习意愿强的孩子。因此，考察学生成长记录册校内成绩，通过作业本练习册看孩子学习习惯，就成为2018年小升初一个重要环节。这也提示家长及时做出调整，千万不能顾着校外、丢了校内，否则将得不偿失。