港汇39级“大台阶”拆除工作昨启动-明年末港汇正门将成开放式文化艺术广场

晨报首席记者 李 芹

在没有网红景点的年代，港汇恒隆广场39级“大台阶”就以其恢弘的气势、多变的造型“称霸”很多人的留影记忆中。

昨天晚间，这处徐家汇商圈标志性建筑，乃至上海的著名地标开始搭建围挡，拆除工作正式启动。未来，这里将于2019年末变身为开放式文化艺术广场。

“大台阶”承载不少回忆

在国内购物中心发展处于萌芽阶段的1999年，港汇广场的出现刷新了大家对购物中心的认识。

港汇恒隆广场门前的这处两层楼的“大台阶”，不但是港汇的门面与颜值担当，更因其丰富的各类活动、独特的装置造型，与上海市民生活密切相关。每年的圣诞季，港汇门前的圣诞树造型总是各类公众号首选打卡之地。这片“大台阶”20年来一直都以不同形式、不同主题的文商活动（如圣诞庆典、迎新装扮、电影宣传等），吸引了一代上海人的驻足留念。

不过，随着拆除工作的启动，这一切只能停留在记忆和照片中了。

港汇“新翼”年中开业

事实上，徐家汇商圈由于启动开发较早，整个地区采取了高容积率开发的策略，同时又是交通枢纽，人气兴旺。因此，徐家汇商圈最近启动了一系列为适应时代发展而进行的升级改造，包括徐家汇连廊建设等。

虽然“大台阶”消失已成定局，不过据记者了解到，“大台阶”消失后，随之而来的将是港汇恒隆继新翼改造后的再度破茧成蝶。据悉，港汇“新翼”将于今年中完成所有调整重新开业，届时该区域将聚集设计师品牌、潮牌、买手店、轻奢国际品牌、轻餐饮等。调整后的“新翼”将与主楼的定位形成错位，打破传统时尚教条，体现更个性化的时尚特点。

从港汇恒隆广场透露的效果图来看，未来商场正门口的广场看上去更宽阔大气，可通达性更强，整体通透的玻璃幕墙充满质感，有利于增加品牌的展示效果。另外，户外广场面积将会大大增加，作为开放式艺术空间，为文化娱乐活动提供场所。首层还将增加全新的国际化品牌，商场主楼整体定位还会在现在的基础上有所拔高。

在与外界环境的联系上，现在已有的地铁9号线之后将与“新翼”无缝连接，从地铁出口直达商场B1层； 徐家汇空中连廊二期将连接东方商厦、港汇恒隆广场。

届时，等到“大台阶”这里成为开放式文化艺术广场，夏夜微醺的季节，点上一杯饮料，欣赏一场露天表演，再美妙放松不过了。