搭网约车怕不安全？-乘客“分享行程” 亲友可实时监控

晨报记者 张 立

“空姐深夜滴滴打顺风车遇害”事件渐渐落幕，但是后续影响依然不容小觑。近日，记者发现，越来越多的市民会在呼叫网约车的同时，利用平台上的“行程分享”功能，将车牌、行车路线分享给自己的亲人好友，作为自己的乘车“监护人”。

据了解，“行程分享”功能由来已久，作为“监护人”，可以掌握乘客订单的一切信息，不少市民表示，选择一名“监护人”也是对自己人身安全多一重保障。

亲友能看到实时路况

随着“空姐深夜滴滴打顺风车遇害”事件的发酵，越来越多的女生在呼叫网约车时多了一重警惕，近日，李小姐在呼叫滴滴出租车时将行程分享给了自己的一名好友，对方的手机上便接收到了有关李小姐的行车信息，起初，李小姐的好友还不解为何自己会收到这样一条信息，李小姐解释道，现在女生打车危险多，将自己的行程分享给亲友，就可以多一重安全保障。

记者了解到，“行程分享”的功能由来已久，但是很少有市民会主动想到将行程进行分享，“之前打出租车的时候总是放心一些，所以也不会想到去分享行程。”市民王小姐告诉记者，但是近期，她也开始使用分享行程的功能，“之前有一天晚上打快车，有点害怕就一路都在跟朋友语音。”王小姐透露，在朋友的提醒下，她才知道有这样一个功能，“后来试了试，发现实时路况都能让对方看到，就很放心”。

提升打车安全系数

昨天，记者分别在滴滴、美团、嘀嗒三家网约车平台进行打车体验，在美团和嘀嗒的软件上，记者暂时还未寻找到有关“行程分享”的功能。

记者尝试使用滴滴分别呼叫快车、出租车和专车，司机在接单后，只要点击屏幕左下方的“行程分享”，便可以将行程任意分享给自己的微信或者QQ好友，分享的内容包括司机的姓氏、车牌号，乘客的起始位置以及车辆的实时位置等。

面对滴滴平台上的“行程分享”功能，部分司机表示可以理解。采访中，有的乘客表示，将行程分享给亲友可以提升自己打车的安全系数，但是也有乘客表示，“行程分享”这个功能颇有些鸡肋。市民郭女士告诉记者，之前她打车时将行程分享给自己的闺蜜，“后来我跟她说，我已经到了目的地，我的闺蜜才反应过来，原来我之前还没有到家。”郭女士无奈道，“如果真有个什么事，行程分享好像也没有什么用。”

“监护人”更多是义务帮助

当越来越多的市民开始使用“行程分享”功能，为自己寻找到一名乘车“监护人”的同时，也有市民提出疑问，作为乘车“监护人”需要负什么样的责任吗？

据了解，“行程分享”这一功能是网约车平台基于互联网和大数据的应用，对于平台安全问题的一种管理措施，但是对于“监护人”本身而言，其实并不需要承担任何的责任。

有业内人士分析道，乘客将个人行程信息分享给亲人好友，将他们设定为自己乘车“监护人”，对“监护人”来说，关注这样的一趟行程更多的是一种义务帮助，“没有必须要承担的责任，因此也不会有太多积极的作为，除非有人不当利用乘客的信息，才需要承担一些责任。”