刷脸取纸、免费网络、异味监控…… 静安今年将改造50座“智慧公厕”

见习记者 荀澄敏

环境又脏又差、充斥着难闻的异味，这曾经是公厕给人的印象。如今，静安区新闸路、西康路路口出现了一座“智慧公厕”，不仅可以刷脸免费取纸，提供免费网络，还能进行异味监控，保持空气清新。

昨天，记者从静安区相关部门获悉，今年该区将改造50座“智慧公厕”，下一步将关注公厕节水节能等问题。

“像五星级酒店洗手间”

干净的瓷砖、清晰的镜子、不同高度的洗手台……走进位于西康路326号公厕，整洁一新的环境，让很多市民感慨“像是五星级酒店的洗手间”。

更让很多市民想不到的是，在这座70平方米不到的公厕内，蕴含着不少高科技元素。家住西康路370弄的温先生站在“人脸识别厕纸机”前3秒钟，一段厕纸就自动旋转出，抬头看下大屏幕，厕所内每一个蹲位占用情况一目了然。

对于改造升级的“智慧公厕”，温先生最好奇的是异味如何消除，“以前一闻到味道，就知道那是公厕。现在就算在公厕里待上半个小时，都不觉得有味道。”原来，公厕内安装了可实时监测臭气浓度的感应装置，监测数据可以在公厕的液晶屏、后台软件系统中实时查看。据工作人员介绍，浓度一旦超标将报警并自动除臭，厕所内的排风装置和植物芳香机将自动进行工作。

“以前就算打扫再仔细，多多少少总会有一点异味。”公厕保洁员包爱梅说：“现在通过科技手段，彻底解决了这个老大难问题。”

与保洁人员工资绩效挂钩

西康路326号公厕每天5:00—21:00开放，29岁的保洁人员包爱梅每天凌晨4:40就会到岗，第一件事便是检查各种高科技设备运营是否正常。

公厕升级以后，包爱梅的工作量并没有明显增加，但她的服务质量和绩效考核，将由往来“方便”的市民说了算。市民在使用完公厕后，可以在可触摸的大屏幕上，对公厕进行评价，其中包括服务管理、硬件设施、干净无味等，按照一星到五星进行打分，这将与包爱梅的工资奖金直接挂钩。

此外，在电子大屏幕上，还有各项便民服务信息，如周边公交、周边公厕、景区、服务热线等。

按照需求个性化设计

新闸路、西康路周围，既有医院，也有商铺，沿街还可以停车，因此专程到此来“方便”的出租车司机也不少。按照常理，一般女性使用公厕的人数应该比男性多，但有关部门在调研中发现，这座面积不大的公厕男性需求量更多。

西康路326号公厕管理方相关负责人表示，“为此，我们按照女性三个、男性四个蹲位标准进行改造，以满足个性化的需求。根据目前数据统计，每天大约有500多名女性和1000多名男性使用公厕，实际情况也符合调研结果。”

此外，“智慧公厕”还在每个马桶边上都配备了呼叫按钮，当有人按下时，声光报警器就会立即发出警报，工作人员便会立刻赶往处理。据工作人员介绍，这是专门为需要帮助的孕妇、小孩、老人和残障人士设置的“专属按钮”。