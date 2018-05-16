今天冲击36℃-首个高温日比常年早了一个多月　周末重回凉爽天，降至25℃以下

晨报记者 徐妍斐

昨天，上海中心气象台于12时03分发布了今年首个高温黄色预警信号，并于16时30分予以解除。虽然中心城区徐家汇站的最高温止步于34.2℃，但今天对高温的冲击还将继续，预计最高可达36℃。5月中旬出现高温日，对申城来说虽不算反常，但比申城常年首个高温日出现在6月下旬要早了一个多月。

高温来得早≠夏季更热

今明两天申城气温依然较高，尤其是今天，上海继续处在副热带高压北侧、高空槽前的暖气团中，气温持续上升，最高温可接近36℃。由于气温高、湿度较大，午后一些地方容易出现短时阵雨或雷雨天气，范围不大。今天偏南风3-4级，早晨最低温25℃左右。

5月中旬上海出现高温日，是否反常？气象专家解释，在申城气象史上，5月份的上半月曾出现过好几个达到或超过35℃的高温日。

从常年平均来看，上海首个高温日通常出现在6月下旬。徐家汇观测站1873年以来的历史资料统计显示：5月出现35℃以上高温次数仅有12天；最早高温日为5月5日（1939年）。近10年中，曾在2009年5月11日和2011年5月20日出现首个高温日。

高温来得早，并不一定预示当年的高温多、强度强。以1981年为例，5月9日就出现了首个高温日，但当年夏季仅出现了5个高温日，极端最高温在35.8℃。

周末降温到25℃以下

预计17日和18日前后，随着一股冷空气东移南下，南方“火热”天气才会稍稍冷却。

正所谓“热极生风”——周四开始，副热带高压有所减弱南退； 周五起不断有冷空气扩散影响，申城气温将重回舒适的区域，周末最高温在25℃左右，最低温在20℃上下。

由于气温不断升高，今天午后依然容易出现局地的雷阵雨天气，在防暑降温的同时也请注意防范对流性天气。后半周本市降水有所增多，较明显的过程将出现在周四和周日前后，气温逐渐回落，双休日的气温将回落至25℃以下。

保证充足睡眠十分重要

高温天如何躲避“烧烤”？气象专家提醒，首先，在一天中最热的10点至16点不要在烈日下行走，如要户外行走请做好打遮阳伞、戴遮阳帽等物理防晒，皮肤裸露部分涂抹防晒霜。多喝水，不要等到口渴才喝，有意识地及时补充水分，出汗较多时，适当喝一些淡盐水。

需要注意的是，当炎炎夏季开始，保证充足的睡眠十分重要。夏天容易体力流失，充足的睡眠可使大脑和身体各系统得到放松，既有利于工作和学习，也能预防中暑。日常饮食上，适当增加高蛋白和维生素食物，吃些苦瓜、苦菜等苦味食物，不可过多吃生冷食物、喝冷饮。