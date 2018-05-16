优质粉丝的自我修养指南

齐乔正

追星宗旨与目标

1、重申这则在网络上广为流传的粉丝宣言：喜欢一个人，始于颜值，陷于才华，忠于人品。

“颜值”当然重要，但“偶像”的宝座能不能坐得长、让你说起自家爱豆来不至于觉得有那么点不好意思，“才华”和“人品”都是非常重要的选择爱豆的标准。可参照个案如罗大佑、李宗盛、黄渤、徐峥……

2、牢记这条优质粉丝对话：“你喜欢爱豆什么？”“我喜欢爱豆使我们变得更好。”

除了眼前的审美愉悦，爱豆更重要的意义还在于，他们让我们看到了一个更美好的个体存在、一种更积极的生活方式、一些更富个性的思想表达。可参照个案如玉米为李宇春写歌《和你一样》：“我和你一样，一样的坚强，一样的全力以赴追逐我的梦想，哪怕会受伤，哪怕有风浪，风雨之后才会有迷人芬芳……”这点我们后面还会有所涉及。

粉丝基础知识入门

1、正规的经纪公司/经纪人，并不会动辄发布艺人行程安排，包括但不限于透露艺人航班信息，组织探班、接机、各类来路不明的粉丝见面会等。

历史个案如：1）因出演某电视剧而小有名气的曾姓明星，经纪公司为趁热打铁吸引人气，购买粉丝到机场接机撑场面，结果这些“不专业”的临时粉丝认错了人，一直冲着其他明星高喊该曾姓明星的名字，现场可以说是非常尴尬了；2）结合上一条，确实有很多明星为了证明自己有人气、受欢迎，经常炫耀的一件事就是所到之处被粉丝“围追堵截”，由此催生出“职业粉丝”这一特殊产业，“职业粉丝”的服务包括但不限于接机、献花、尖叫、拍照、以“脑残粉”“忠粉”等各种身份接受媒体采访等。

2、并不是每个明星，都愿意随时随地应酬粉丝，包括但不限于各种追踪、偷拍、合影、求抱以及其他更加疯狂的举动。

历史个案如：1）2007年，甘肃女子杨丽娟的父亲为圆女儿追星梦，在香港跳海自杀，刘德华通过经纪人批评其“不正确、不正常、不健康、不孝”，并称承受了极大的心理压力，过了这么多年，刘天王每次听到“杨丽娟”这个名字还会自动黑脸；2）以《琅琊榜》《伪装者》等为观众所熟悉的明星王凯，多次旗帜鲜明地表示“（跟粉丝）不要在不该见面的场合见面，互相尊重，也给彼此一个私人的空间”，在他的多次要求之下，粉丝接机、同机的情况少了很多，当然王凯的人气并不见下降，其粉丝还一度被称为“粉丝中的清流”；3）爱豆和粉丝的关系往往是相互成全的，包括刘德华、姚晨、鹿晗等明星，都在不同场合发布希望粉丝自我约束的信息，并且也都获得粉丝肯定。

粉丝行为规范

1、拒绝所有“私生饭”行为，包括但不限于偷窥、偷拍、盗窃、强抱、强吻以及其他危及个人和公众安全的做法。

相关个案如：1）2011年，女星韩雪在微博怒怼一位追踪了自己两年多的男粉丝：“我对你的忍耐已经到极限了！赶紧回家看你的心理医生吧！不要再跟着我了！不要再臆想你的爱情，跟我半毛钱关系也没有……”；2）就在前不久，20多名粉丝为了追随偶像，买了机票全程跟踪，并堵在登机口拍照，导致航班延误2个小时，本报今日有详细报道。

2、拒绝所有形式的网络暴力和其他语言/行为暴力，包括但不限于攻击/抹黑/人肉爱豆的竞争对手、爱豆竞争对手的粉丝、其他对爱豆做出负面评价的路人。

相关个案如：1）今年4月21日，因一档真人秀节目而爆红的蔡徐坤在个人微博表示“染个黑发当700万福利怎么样”，某路人网友评价“这个星球为什么有人会觉得自己染个头发是给别人的福利”，被众多粉丝怒怼，不但多次艾特这位网友所在的学校，甚至PS出了“遗照”，其他原本只打算看热闹的网友表示看不下去了，然后掀起更大范围的口水仗；2）更久远的案例则是，谭咏麟和张国荣的粉丝曾多次交锋，1986年香港十大劲歌金曲颁奖典礼结束之后，张国荣被谭咏麟的粉丝围困了几个小时，这次暴力事件之后，谭咏麟宣布不再接受任何奖项，而张国荣则宣布退出歌坛——对两位明星都造成巨大伤害，而两派粉丝都承受了巨大损失，没有一方获益。

粉丝自我修养

一个粉丝最大的自我修养，是“接近他的作品，学习他的努力，远离他的生活”。

可参照个案如：今年5月3日，浙江大学第二附属医院眼科的胡江华在SCI期刊上发表论文，在致谢部分特别感谢了歌手林俊杰，并发布微博：“作为一个勤勤恳恳的医学科研学术狗，只能通过人生第一篇SCI文章中的致谢部分，表达你（林俊杰）对我的影响鼓励和我对你的爱了”，赢得了众多网友点赞。

不需要接机、晒合影或者送贵重礼物，胡同学提供了一种最美好的追星姿态：当你通过自己的努力，过好了自己的生活，并且拿出了值得骄傲的作品，你当年追星的初心，也就已经达到了。