【新时代·幸福美丽新边疆】住上新房子、吃上旅游饭 麻麻乡绿水青山变致富金山银山

央广网山南5月15日消息（记者刘一荻）又一波客人收拾好行囊离开，昨日还热闹非凡的家庭旅店恢复了它短暂的平静。老板卓玛手脚麻利地换床单、扫地、整理屋子。很快，这家不算太大的旅店又以干净、温馨的面貌准备迎接下一拨旅客。从错那县的波拉山口沿着盘山公路下来，越往下走越好似走到了温润的江南。苍翠的森林、壮美的雪山，海拔低、氧气充足、环境独具特色，麻麻门巴民族乡吸引着千万游客。

卓玛正在整理房间 央广网记者刘一荻 摄

今年34岁卓玛是土生土长的麻麻乡人。在自己做老板、开办家庭旅馆之前，卓玛一家以竹器编织为生，年收入只有4000元左右，那时，卓玛一家四口住在一个只有60㎡的石木结构的房子，非常简陋，“没有抗震的功能，甚至厨房和卧室都是连在一起的”。

2014年3月18日，麻麻生态文明小康示范村正式开工建设，这也是山南市重点打造的三个生态文明小康示范村之一。原有的农牧民住房被改成了244㎡的三层小楼和166㎡的二层小楼，更配套建成了村内道路、通信管道、旅游接待中心、乡卫生院、村委会等15个项目。

麻麻乡景色优美 央广网记者刘一荻 摄

随着麻麻生态文明小康示范村的落成，这里也实现了“饮水引进家、厕所修进家、网络迁进家，道路修到家、人畜分了家”，农牧民的居住环境得到了极大的改善。2016年，麻麻门巴民族乡被国家农业部评为了“中国美丽休闲乡村”。记者了解到，麻麻生态文明小康示范村不仅凸显了门巴民族特色，成为门巴民族地区一道靓丽的风景线，更让麻麻乡群众住上了安全舒适的房子，过上了文明、幸福的生活。百姓的精神面貌，思想观念有了很大的转变。

现在的麻麻生态文明小康示范村 央广网记者刘一荻 摄

党的十九大代表、麻麻门巴民族乡乡长白玛央金向记者坦言，曾经门巴族主要以农牧业为主，“但是我们这儿农业产量不高，牧业发展也没有什么特别好的前景，但我们这地方有得天独厚的旅游资源，人文地理等元素”。发展生态旅游业，绿色环保、收入高，“我们这一地方建设了小康示范村，结合自然旅游资源，旅游业的发展前景广阔”。

卓玛的家庭旅馆 央广网记者刘一荻 摄

2015年9月，对卓玛来讲是一个重要的日子，她的家庭旅馆正式开门营业，同时，她也是乡里第一批开办家庭旅馆的民众。然而，卓玛一家的生活真的发生翻天覆地的变化了吗？她给记者算了笔账。自己的3层小楼共有244㎡，一楼用于经营茶馆和餐馆，二楼三楼则用来做民宿：七个房间，13张床位，热水、wifi全覆盖，“最多的时候整个旅馆全都住满了人，每天可以赚1050元”。为了适应当地旅游的发展，卓玛的丈夫在工作之余还去学做门巴族的传统木碗。这些打好的木碗就放在自己的店内销售，每年可以赚5000多元，“现在我们每年可以收入大约10万元”，卓玛的脸上挂着发自内心的笑容。

卓玛丈夫制作的木碗 央广网记者刘一荻 摄

作为致富带头人，卓玛用自己的实际行动和显著效果给乡里的乡亲们做了示范，同时深入群众把自己的经验讲给大家听，带着想共同奔小康的乡亲们脱贫致富。现如今，麻麻乡的旅游业在区、市、县政府的大力支持下，开办的有声有色。截至目前，乡里共开办49家家庭旅馆，共有444个床位、7家餐馆、6家茶馆、5家商店、7家民族特色产品销售点。群众住上了新房子、吃上了旅游饭，收入得到了大幅增长，成功实现了产业转型，为麻麻脱贫攻坚工作和全面开发旅游产业创造了良好条件。

麻麻乡民众自发组织的篝火晚会 央广网记者刘一荻 摄

为了把自己的家庭旅馆办好，2015年，卓玛参加了学习藏餐厨艺技术的培训班。几天前，当地政府又为办好家庭旅馆组织了一次培训。只要有培训班，都不会少了卓玛认真学习的画面。现在，她的家庭旅馆融吃饭和住宿为一体，即可以吃到最正宗的藏餐，又能享受到门巴族当地特色美食，再加上地理位置优越，卓玛的回头客越来越多，生意越来越好。