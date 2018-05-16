中美第三回合交手在即，双方都释放了一些积极信号！

来源：牛弹琴、环球资讯

中美贸易博弈，第三回合交手在即。

根据新华社披露的信息，刘鹤同志率领的中方经贸代表团，已经在当地时间15日下午抵达华盛顿。

新华社的报道，列出了这次中方代表团的成员，包括：

中国人民银行行长易纲、

国家发展和改革委员会副主任宁吉喆、

中央财经委员会办公室副主任廖岷、

外交部副部长郑泽光、

工业和信息化部副部长罗文、

财政部副部长朱光耀、

农业农村部副部长韩俊、

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文等。

一个相当豪华的阵容，副国级刘鹤领衔，成员来自各主要经济部门。这应该是一个有谈判能力的代表团。

今年二月份，刘鹤曾赴美沟通，但按照一些外媒的说法，当时白宫正内斗得很欢，自然也就谈不出个所以然来。这可以说是中美交锋的第一个回合。

第二个回合，特朗普开始明白问题所在，于是将几乎将整个贸易团队都派到了中国，双方也进行了“坦诚、高效、富有建设性”的沟通，当然，也确实在很多问题上，仍存在“较大分歧”。

第三个回合，美方又主动邀请刘鹤率团再次赴美磋商。而且，时间长达4天。

尤其需要看到的是，两个回合下来，双方都清楚，彼此仍存在较大分歧，但均愿意通过对话磋商，来解决这些问题。这对避免贸易摩擦短期内再度升级，无疑是一个好消息。

尤其在这第三个回合过招前，双方都释放了一些积极信号。

就在刘鹤访美前不久，特朗普在推特上突然宣布，考虑快速恢复中兴的业务，还说“中美在贸易方面的合作很好”，“一切都会解决！”

美方在释放善意，中方应该说也表达了诚意。

据消息人士透露，这次中方代表团中，两位成员是新加入的，一位是农业农村部副部长韩俊，一位是工信部副部长罗文。上次北京磋商中他们没有出现，但这次他们也来到了华盛顿，这充分体现了中方对这次磋商的高度重视。

此外，按照新华社的报道，在中方代表团抵达前，中方工作组已于上周抵美，与美方有关部门进行了密集磋商。

毫无疑问，这是一次相当关键的磋商。

对中方代表团来说，可以说是重任在肩，必须捍卫中方的正当权益和核心利益，还必须捍卫多边自贸体系和全球自由贸易。

对美方来说，他们应该也认识到，继续漫天要价肯定是不行的，否则将是不欢而散，如果到这一步，也必然是美方难以承受之重。

美国商会日前就向特朗普递交了一份报告，敦促特朗普不要采取他的加征关税的威胁。美国商会警告，这个举动最终损害的，将是美国家庭和制造商的利益，同时会扰乱全球供应链。

从最近国内外发生的一系列重大事件看，特朗普政府也是压力重重，也希望达成协议，甚至这种迫切性，可能比我们想象得更强烈。

斗争还在继续，带给我们的也不仅仅是挑战，更有一系列思考和警示：

第一，世界在变化，美国执政风格确实在发生剧烈变化。这一点，相信不仅仅是中国一个国家的感受，日本、德国、法国感受更加强烈，甚至可能更加头疼。但这就是现实，中国必须以变应变。

第二，中国也今非昔比，有对抗胁迫的足够底气。毕竟，现在的中国，不是40前的中国，更不是1840年的中国。不然，特朗普也不会这么大动干戈。这场博弈，甚至可能成为世界格局演变的一个重要注解。

第三，中国也必须清醒，充分认识到自己的短板。尤其是核心技术方面。正如中国最高领导人所警告的：核心技术是国之重器，在别人的墙基上砌房子，再大再漂亮也可能经不起风雨，甚至会不堪一击。而核心技术受制于人，是我们最大的隐患。

中美马上开始第三回合过招。中国有句俗话说得好：一回生，两回熟，三回就是老交情了。又说“事不过三”。

这是一场苦战，但能不能最终达成协议，其实也不完全取决于中方，更要看美方的诚意。新一轮大戏才刚刚开始，精彩还在后面，大家走着瞧吧。