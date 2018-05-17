第三届“表演艺术新天地”6月启幕，八成剧目为内地首演-石库门里的艺术节，任你玩！

晨报记者 邱俪华

经历了连续两届的飞速发展之后，6月8日-18日期间，上海新天地的石库门街区、太平湖畔和街头巷尾将迎来第三届“表演艺术新天地”艺术节。昨天的启动发布会上，主办方透露，今年艺术节将有三种“武器”，用艺术的矛唤醒时尚公共空间——一是“新”，11天15部中外优秀剧目，其中80%为中国内地首演；二是“美”，此次精选的剧目，无论室内室外，都“颜值”超高；三是“多元”，剧目类型多样化，有装置巡游、多媒体浸没式舞蹈、创意物件剧、形体偶剧、默剧、街舞、京剧、昆剧、梨园戏、多媒体音乐、实景音声音演出、音乐舞蹈剧场等。15部作品“一戏一格”，总共200余场演出和衍生活动，让艺术节期间的每一天都充满惊喜。

本届主题——

“让艺术如影随形”

据悉，策展团队从去年7月开始起，前往法国阿维尼翁、英国爱丁堡和伦敦、澳大利亚阿德莱德诸多艺术节寻觅佳作，同时和国内外艺术家共同探讨根据上海新天地独特区域空间和建筑进行创作的委约原创剧目，最终为今年的“表演艺术新天地”确定了主题——让艺术如影随形。

根据这一主题，策展机构挑选了大量与观众互动的作品，像中国首演的浸没式舞蹈作品《我心无限》 中，除了运用大量高科 技 的多媒体技术与舞者互动，观众还可以在演出场地内自由行走，身上的特殊服装以及他们的行走，都会成为作品的一部分。由中国艺术家团队根据新天地片区建筑和空间委约原创的《耳畔呢喃》，观众本身就是演出的参与者，聆听耳畔的秘密故事，看到一些让人怦然心动的小物件，这段“一个人的旅程”，让你感受到艺术作品可能是你最好的旅伴，并对新天地建立一个全新的印象与认知。

在演出的空间分布上，今年大大拓展了对公共空间的运用，无论是屋里厢博物馆、壹号会所这样的古董级建筑物，还是太平湖的湖心岛，再到南里广场、新里的下沉式广场、企业天地五号的翠湖天地生活艺术馆、太平湖畔的帐篷剧场等，都将成为表演重要场地。

24小时光影交织的美

今年的剧目有一个亮点，就是众多以“光影”为特征的作品，分布在新天地的不同时空：在太平湖的湖心岛，一轮巨大的明月升起，整个艺术节期间，各位大咖都将莅临，施展各自神技，从古琴到琵琶，从中阮到昆曲，各类表演为观众营造诗一般的梦幻意境。

大量多媒体技术的介入，也使得这一届的“表演艺术新天地”多了几分科技带来的美感，除了让你如同透过飞机舷窗观看舞蹈的《我心无限》，上海本土音乐人汪文伟也将在《雨中之光》里用吉他跟雨声光影一起互动，让你聆听仿佛来自大地的神秘声音。

贯穿新天地北里到南里的法国大型光影装置巡游剧目《光影舞马》，此番首次到访中国内地，这部全世界各大艺术节的热门剧目，其美妙的音乐与光影效果，令人流连忘返。去年就曾以《京探》大获好评的曲京人工作室，今年将融入多媒体和空间的交互式体验，展开京剧与光影的对话。

海内外重磅剧目的亮

今年将集中上演一批在国际舞台上备受瞩目的默剧、形体剧及舞蹈作品。伦敦国际默剧节的“封面剧目”《也许，也许，也许》，由来自墨西哥的超级小丑戏女演员Gabriela出演，她以惊人的肢体表现力和面部肌肉调动力，饰演一位风趣的胖姑娘，她如何在观众群里找到她的新郎。

去年在爱丁堡边缘艺术节一亮相就大获好评的《小狗英戈的二战》，是一部以少量语言和人偶表演为主的作品，讲述了二战期间意外流落至法国德占区的英国小狗，如何在众人的帮助下，战胜恐惧，最终回到祖国的动人故事。来自法国阿维尼翁的创意物件剧《在云端》，更是将“肥皂泡”玩到了极致。

由中国青年创作团队根据潜水经验和对海洋世界认知而创作的音乐形体舞蹈作品《海》，是一个适合两岁及以上观众观看的作品，神奇的小鱼、海浪与流沙的声音、绝美的现场音乐，让你感受到海底世界的奇妙与美。

另外，本次艺术节将迎来两部重磅舞蹈作品，一部是最近年轻观众热捧的街舞作品《街头战舞》，这部在澳大利亚阿德莱德大获成功的舞蹈作品，将街舞和新马戏技巧融为一体，展现了当代青年以“舞蹈”为竞技方式和情感交流手段的热情风貌。斯洛伐克国宝级舞团杜桑·海格利舞团带来《精调》，阿玛尼风格的服装及造型设计，精湛的舞技，海顿 四 弦乐的现场演奏与匈牙利舞的完美结合，让观众感受力与美的异域风情。

中华传统文化的新

一向以展示世界创新剧目为主的“表演艺术新天地”，今年的节目单继续创新，许多老戏骨和传统戏曲剧目将以全新的方式在新天地亮相。有“戏曲活化石”美誉的梨园戏及其传人曾静萍大师，将根据新天地壹号会所的场景，带来别具一格的《吕蒙正·过桥入窑》。

上海昆剧团今年恰逢40周年庆，其创新剧目《花间月》将在美轮美奂的新天地太平湖小岛上演，展现“花间一壶酒，独酌无相亲；举杯邀明月，对影成三人”的诗意；另一部以《牡丹亭》“寻梦”为主题的声音演出也会在《耳畔呢喃》出现，更有“上昆40周年”的巡展与观众见面。

此外，实验京剧《京探2》和来自台湾的实验戏剧作品《夜奔》，将共同探讨古典京剧与当代戏剧表演方式的融合。其中，《夜奔》把《林冲夜奔》和《红拂夜奔》中的古典人物，放在当代命运的“十字路口”，演绎一段“选择”的故事，这部戏剧也将在翠湖天地生活艺术馆上演。巫娜、李带菓、吴弘烨三位民乐演奏家，将为观众带来实景民乐演奏《三弹映月》，营造出“天·地·人·艺”一体的和谐美好意境。