金币总公司八项措施救市-金银币收藏市场迎曙光

晨报记者 刘志飞（理财主笔）

央行宣布5月1日起停止部分第四套人民币流通的消息，在钱币收藏圈引起巨大反响。近日金银币收藏市场也传出一条重磅利好消息，金币总公司推出八项救市措施，让沉寂多年的金银币收藏市场迎来一丝曙光。业内人士表示，伴随一系列利好出现，钱币收藏市场重新步入牛市或许已经为期不远了。

救市措施力度大

日前，中国银行间市场交易商协会金币市场专业委员会换届暨2018年委员、秘书长会议在厦门召开。此次会议，中国金币总公司副总经理邵军志传达了2018年金币工作会议精神，主题为：坚持改革创新、积极涵养市场。邵军志表示，金币总公司将以市场为导向，聚焦金银币主业，涵养市场，提振信心，规范衍生品管理，营造良好的金币生态。

本次会议金币总公司相关负责人提出了改革金币市场的八项新举措，旨在提振金币市场信心，营造良好的金币市场生态。如金银币发行总量下降10%左右； 降低升水，提振市场信心； 央行对金币总公司的利润考核指标大幅下降，将考核利润指标向质量考核指标转型； 明确特许经销商与银行之间的平衡，加强市场管理等。尤其是将推动熊猫金币在上海黄金交易所挂牌上市，将大大增加熊猫金币的流动性，其投资币的属性将更加显著。

中国金币总公司总经理牟善刚在做总结发言时表示，金银币发行量最多可以下降到公告量的50%。

此外，在当天举行的专题讨论金币市场形势与对策座谈会，各委员都积极建言，提出了很多有建设性的意见。如优化发行项目，确立金银币发行的权威性、严肃性；、控制发行节奏，合理确定发行量等。

市场低迷已达极限

事实上，我国金银币收藏市场已经经历了7年熊市了，尤其是近年来发行的新品次新品跌幅更大。管理层若再不出台相关救市措施，金银币收藏市场终将被收藏爱好者抛弃。

金银币品种分为投资币和纪念币。投资币的价格跟贵金属价格走势关系密切，而纪念币除了受贵金属价格影响，还包括发行量、题材、市场流动性、电子盘等其它多重因素的影响。统计显示，在2017年大盘的下跌过程中，投资币和纪念币的市场交易价格都有程度不同下降。尤其是2016年发行的次新品录得的下跌幅度最大，达到10.65%，属于重灾区，其它发行区间的下跌幅度在4.16%至7.32%区间，下跌能量也不可小视。对于老精稀板块来讲，整体上也受到大盘下跌的影响，但下降幅度相对较小，只录得2.18%的下降；在不同贵金属材质板块中，银币的下跌幅度最大，达到10.60%，金币次之，而铂币、钯币和双金属币仅仅录得微弱的涨跌幅。

业内人士分析，造成金银币市场低迷的主要原因是供给不断，需求却无法提升。从市场供给来看，我国金银币市场总供给的基本特征是发行存量不断聚集，发行增量不断补充。特别是近几年央行没有根据形势变化适度调低增量供应，甚至不断超计划发行，造成金银纪念币的市场供应总量不断加大。

救市措施落实是关键

金币总公司此次提出的八项救市措施，正是为了改变市场低迷的现状。记者在中国集币在线及中国金币收藏网上注意到，不少金银币收藏爱好者对此拍手称快，不过也有网友担心实际效果可能不如预期。

有网友表示，按照目前的贵金属纪念币的市场需求量，发行量下降10%左右似乎还远远不够，市场实际的需求量，可能要下调30%到50%才能匹配。

此外，有网友表示，降低升水，提振市场信心这条举措非常给力。与国外同行相比较，我国发行的金银币升水实在太大，有些银币的升水都已经达到了300%以上，导致市场长期缺乏赚钱效应。把升水降下来，目的是涵养市场，营造良好的金币生态。怎么降？能降低多少？这才是关键。