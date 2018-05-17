基金究竟该什么时候买

兴全基金 田雨松

“为什么跟别人买了同样的基金，他就赚钱了，而我一买就亏了？”

这恐怕是困扰许多小白基民一大难题：明明买的是一样的基金，结果却好像大不相同。这其实不难理解，对于同一只基金来说，不同的人在不同的时间点买入不同的份额，由于公募基金每天的净值都不一样，那么每个人的收益情况，也自然不一样了。

那么，怎么样选择一个较好的买点？是不是因为买点不好就影响了最后收益？又有什么方式能够平衡买点造成的影响呢？

说到好的买点，可能大家的第一反应都是买在市场回撤时候的低点，但低点其实都是在事后复盘才能观察到。而基金的低点则更难准确定义，这是由于基金中的股票、债券等持仓是有变动的，使得单纯用基金的净值来试图寻找净值低位缺乏合理依据。

就算真的要用采用回撤法来买入基金，当绩优基金随着市场波动发生调整的时候，很多投资者恐怕也不一定就能够抓住时机：部分原因在于一些投资者想一下子抄到大底部； 另一种则是受市场恐慌情绪影响，对市场较为悲观，更愿意赎回基金而不是买入基金。

前面有关基金买点的讨论，主要关注了目标基金的走势，而如果将目光扩大到整个市场当中，外部环境对选择什么时候买基金同样重要。这其中最直接的一点就是，当市场狂热时，谨慎入场。有一个段子非常形象地描述了这一状况：当菜场大妈都向你推荐股票的时候，赶紧清仓吧。

对于前文买入时点的讨论，其实都有一个隐含的比较条件，那就是“相对而言”。所谓的市场高点、低点，如果不放在一个具体的区间段内，都显得意义不大。毕竟就算是短期的高点，放在长期也许只是一个平均点位而已。而基金投资作为一种长期理财的方式，如果过于强调做波段、找低点、博收益，就已经失去了基金理财的意义，变成了一种短期炒作的行为。

而在一个较长的投资周期中，我们还会发现，选择什么基金比什么时候买入更加重要。举个例子，兴全社会责任基金和市场上某基金的净值走势表现，我们会发现，就算用基金买入时点的各种方法精确地选择到2015年市场底部，买入三年后，两只基金给投资人带来的回报却差别极大。