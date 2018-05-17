民生科技正式成立-银行、互金双双发力金融科技

晨报记者 李锐（基金主笔）

至少从目前来看，金融科技成为传统银行发力的重点方向。日前，民生银行发起成立的科技公司——民生科技有限公司正式成立。此前，建设银行、兴业银行、招商银行、光大银行等机构也已纷纷设立金融科技子公司。不难看出，金融科技得到一致认可，受到传统银行和互金机构的双双青睐。

银行频频青睐金融科技

据介绍，民生置业有限公司出资2亿元，100%控股民生科技有限公司。通过天眼查进行查询发现，民生科技的经营范围包括资产管理、接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包等方面。

“科技始终是民生银行发展的关键驱动力。”民生银行董事长洪崎表示，民生银行全行正在全力推进“民营企业的银行、科技金融的银行和综合服务的银行”三大战略，并将科技金融提高到核心战略层面，民生科技有限公司的成立是推进科技金融银行战略实施的重要举措。他同时表示，希望民生科技有限公司做好创新孵化工作，成为科技创新领域的领头人。

据洪崎介绍，新设立的民生科技有限公司定位于“立足母行、服务集团、面向市场”，即主要服务于民生银行集团、各子公司和业务伙伴，推动民生“科技金融银行”建设，同时提供科技能力输出，为中小金融机构、民营企业和小微企业提供金融科技转型所需的解决方案和专业科技产品； 通过科技服务和民生银行金融服务能力的深度融合，打造崭新的“科技+金融”生态圈。

而在此之前，建行、招行、光大银行等都成立了金融科技子公司。

陆金所发力数字财富

日前，全球著名咨询公司波士顿咨询公司（BCG），与全球领先的金融科技公司陆金所，联合发布《全球数字财富管理报告2018：科技驱动、铸就信任、重塑价值》。报告指出，数字财富管理不是单纯的线上化，也不仅是现金管理，科技在财富管理中所扮演的角色将会越发重要，而中国财富管理有望进入“数字”新时代。

报告指出，当前中国财富管理市场规模达6万亿美元、财富管理产品线上化渗透率34.6%，已处于全球领先地位； 中国财富科技企业总融资额达28.3亿美元，占世界总融资额的四成有余，位列全球第一。

报告认为，中国具备极佳的数字财富管理发展基础，未来有望成为全球发展最快的数字财富管理市场，科技将在中国财富管理市场发挥更大的效用。而2018年《资管新规》、《29号文》等陆续出台，为数字财富管理模式的发展带来了新的机遇。

陆金所联席董事长兼CEO计葵生表示，“未来财富管理有三大确定性：一是AI将在咨询方面与人工形成互补以及替代； 二是在新的资管规定下，将向基于绩效的资产管理转变； 三是从固定收益更多转向权益类投资，智能投资组合工具将可能会被大量采用，如何投资与投资什么将变得同样重要。”

计葵生认为，对于未来发展，数字财富管理机构都需要考虑三个问题：“首先是财富管理向以权益为基础的投资管理转变会有多快到来； 其次是谁以及什么样的机构将会成为最成功的资产管理人；第三，在成功选择产品上，AI技术到底能走多远？”对于这三个问题的判断和回答，将对数字财富行业发展以及机构发展有直接影响。

拍拍贷智慧金融显成效

近日，中国金融科技公司拍拍贷（NYSE：PPDF）发布了其2018年第一季度未经审计的财务报告。报告显示，拍拍贷2018年第一季度营收达9.168亿元，同比增长37.1%；净利润为4.37亿元，同比增长5.0%。在大数据和人工智能等先进技术的驱动下，拍拍贷的智能风控系统获得持续升级，整体风险可控，逾期率较上季度呈明显下降趋势。

拍拍贷财报显示，2018年第一季度拍拍贷总营收为9.168亿元，同比增长37.1%；净利润为4.37亿元，环比扭亏为盈，盈利能力较上一季度有明显改善。

值得注意的是，拍拍贷自2016年第二季度至2018年第一季度，其盈利状态除2017年第四季度由于行业整体风险上升有所影响外，一直保持盈利。而本季度的扭亏为盈，进一步反映了拍拍贷强大的抗风险能力和健康可持续的运营模式。

同时，拍拍贷以实现智慧金融为愿景，致力于为更多的用户提供更优质的普惠金融服务，用户人数和用户粘性在一季度也获得进一步增长。截至2018年3月31日，拍拍贷累计注册用户数达到7142.4万人；累计借款用户数为1128.2万人； 累计投资用户数为58.2万人，实现持续增长；复借率为78.7%，同比增长19.1%。

今年以来，拍拍贷不断向智慧金融平台转型，并持续加大在大数据、金融云、区块链和人工智能等方面的投入，运营效率和风险管理水平不断提高。过往11年运营所积累的海量数据、专业知识和专有技术，为拍拍贷向外输出科技能力奠定了坚实基础。

今金贷全力冲刺合规备案

今金贷是一家总部位于甘肃兰州的网络借贷信息中介机构，平台借助母公司甘肃金畅集团深耕西北金融领域多年的经验，以及当地中小微企业、三农群体金融市场需求。根据平台披露运营数据，截至2018年4月30日，平台累计成交金额18.09亿元，累计撮合业务12.41万笔，累计5.82万人参与出借。

今金贷董事长张彦军表示：“今金贷从一早就扎根在西北的金融领域。2015年，看到互联网金融的新模式，认识到它对缓解西北地区中小微企业、三农群体资金问题的作用，所以我们上线了这个产品。当时抱着非常简单的想法，就是解决这些中小微企业、三农群体的资金问题，现在一步一步从西北区域，走向了全国，是我们意想不到，但是也是情理之中的。这说明了当前中国的中小微企业、三农群体普惠金融需求还是很大的。”

据介绍，今金贷目前主要资产标的为针对中小微企业融资贵和融资难的企业贷产品和针对三农群体金融需求的农牧贷产品。其中平台代收余额90%来自企业贷产品，借款企业多为西北地区农牧企业。

张彦军表示：“2018年平台的工作重心仍旧会是合规备案，当前我们正在积极配合监管部门进行相关工作。而除此之外，我们也将继续以合规为准绳，坚持普惠金融服务实体，为更多需要资金撮合业务的中小微企业、三农群体提供服务。合规备案，只是平台发展的一个重要节点，绝不会因此而懈怠，未来我们还将会从品牌打造、产品服务、资产端升级等七个维度共同发力，打造更好的今金贷平台。”