操盘工作室-恶劣行为

风雨

近年来，证监会稽查部门加大打击力度，对违法违规行为保持高压态势，年度新增立案调查数量总体始终保持高位，2014-2016年分别新增立案调查205起、345起、302起，继2016年小幅下降，2017年新增立案调查数量则进一步增长。去年罚没75.66亿元,有44人被禁入市场。

对于传统违法案件，证监会继续保持高压态势。全年虚假陈述、操纵市场、内幕交易等三大类传统违法案件合计立案203件，占全部立案案件的65%。与近年来对传统违法案件的打击力度保持一致，2015年、2016年这三大类传统违法案件立案数量占比分别为64%、63%。

在严厉打击传统违法案件的同时，对新三板、中介机构执业等领域出现的乱象，也加大了打击力度。2017年，对新三板领域立案19件，同比增长14%。同时，针对部分中介机构执业操守问题，坚持加大打击力度，全年针对中介机构新增立案15件。

在这期间一些利用新型手法操纵股市的行为，也被追究了，像沪上媒体的一嘉宾主持人利用主持人的影响力，在其微博、博客上公开评价、推荐股票，在推荐前使用其控制的账户组买入相关股票，并在荐股后的下午或次日集中卖出，俗称“抢帽子”游戏，严重损害了资本市场的三公原则，日前就被证监会“没一罚二”，共罚没1.29亿元。

“所谓‘抢帽子’是指在证券期货市场内，‘庄家’事先低价买入、之后故意公开荐股、推高股价即迅速反向卖出的违法行为。过去这类事情多发生在纸媒等传统媒体上，现在纸媒渠道的‘黑嘴’操纵行为已经得到明显遏制，但却出现借助微博、QQ群、微信公众号、微信群、直播网站等自媒体平台，以发布短视频、帖子、群消息等方式散布荐股信息，荐股手段更加隐蔽，规避监管意图明显，其手法是非常恶劣的。”高智说。在好运营业部里，有时大家也会跟踪一些个股，但绝对不会事先埋伏进去，让别人吃套，自己出逃，这是不道德的行为，绝对不能干。

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