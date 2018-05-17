晨报记者 韩益忠

昨日，沪深两市小幅震荡上行，蓝筹权重表现疲软，中小板强势，盘中食品饮料、海南板块、医药、加工制造等板块涨幅居前，午后多空温和拉锯，尾盘略有走软，总体上依然是一副强势筑底状态，但个股不乏精彩表现。

海南板块反复被拉升

昨日，海南省国资、海南旅游岛等海南概念股继续强势上拉，笔者在前期就多次强调：海南经济特区改革开放已经赋予新的重大责任和使命，这是海南发展面临的新的重大历史机遇。

业内分析人士认为，有些政策就是为海南量身定做的，如根据国务院发布的指导意见：鼓励海南发展赛马运动，发展竞猜型体育彩票，这显然是一个新的题材，可以带动二级市场相关板块的挖掘和走强。

另外，还有一系列的新举措正在等待落实，随便哪一项都会令二级市场兴奋不已。如依托海南文昌航天发射场，推动建设海南文昌国际航天城； 实施更加开放便利的离岛免税购物政策，实现离岛旅客全覆盖，提高免税购物限额； 支持海南开通跨国邮轮旅游航线等。所以这个板块不会马上熄火。

沪航空制造业大发展

到2020年，上海航空制造产业链建设将取得实质性进展，主制造商自身能力不断增强，力争实现航空制造业总产值500亿元，并在上海打造具有全球影响力的航空制造产业集群奠定坚实基础。

具体来说，ARJ21实现产业化、规模化、系列化发展，形成30架的年产能力，交付60架以上；C919取得型号合格证，开展批产工作；CR929取得订单。

同时，培育10家左右具有全球竞争力的关键配套企业，CR929结构件和关键零部件本地化配套能力达40%左右，机载系统本地化配套能力达30%左右，并带动飞机和零部件制造装备的研发和制造快速发展。

中长线支撑是明显的

从近两日市场交易情况看，纳入MSCI效应基本已被充分消化，境外主动型基金提前进入中国市场布局的筹码正在安静地等待“抬轿人”，截至本周外资已连续8周通过陆股通流入A股市场，累计流入规模已达到696亿元，这么大量的资金潜伏进来，对A股无疑具有中长线支撑作用。

技术上，从近几日分时图上来看，沪市大多时间处于缩量整理状态，短期亟需化解指标钝化之忧，股指或将面临方向选择。而从日K 线图上来看，指数仍处在5日、10日均线之上，60日均线之下，短期保持强势。创业板若也想继续反弹之路、上试1900点整数关口乃至突破4月初的阶段高点1918.22点就是必须的，否则就股指而言，仍会继续徘徊筑底而机会还是主要集中在热门板块中。