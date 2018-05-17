苹果期货连创新高成交额远甩沪深两市

记者 林劲榆

晨报讯5月并非苹果的季节，不过，今年夏天，苹果却是炙手可热，红得发紫。

由于预期今年苹果产量大跌，因此刚刚上市不久的苹果期货大幅上涨。昨天盘中，苹果期货主力合约再次涨停，苹果1810期货的成交额高达3628亿元，同期沪市的成交额为1734亿元，深市为2340亿元，苹果期货已经把沪深两市的成交额远远地甩在了身后。

昨天，苹果期货的走势可谓跌宕起伏。盘中，苹果最高报9235元/吨，续刷上市以来新高，成交额近1900亿元，远月1812、1901、1903合约亦先后涨停。但14：04开始多头主动离场，持仓量大幅度下滑成交量猛增，打开涨停板。收盘，苹果1810期货报收8902元，涨幅收窄至1.22%，目前10月上市的一斤期货苹果的价格已经超过5元，与电商平台上苹果零售价相当接近。

在过去一个多月内，苹果期货可谓是如日中天，挂出了红彤彤的上涨趋势线。从3月30日到5月16日，苹果主力合约1810期货价格从6482元的收盘价，到突破9000元大关，短短一个半月期间，累计涨幅高达38.8%，而相对于2月的低点，涨幅更是已经超过50%。与此同时，交易热度也开始不断升温。成交量从4月初的不足20万手，飙升至5月16日的401万手。在最近26个交易日中，仅有5个交易日下跌。

业内分析人士表示，近日苹果期货的表现主要有两方面的原因，其一，由于冻害炒作持续发酵，国内大部分苹果产区坐果不佳，减产减优预期刺激盘面上涨。中国果品流通协会数据显示，苹果主产区中，山东和辽宁受冻害影响较轻，甘肃、陕西、山西受灾严重，尤其是甘肃平陵静宁和庆阳宁县，两个地区的花全部受损。

不过，也有分析人士表示，一些投资机构主动渲染苹果受灾情况，夸大影响，炒作期货也推高了价格。与其他产品相比，苹果期货前期价格较低，此前因为纸加膜苹果能否交割存在争议，一级品苹果期货一度跌至5800余元，相当于不到3元人民币一斤，在较低的价格基础上才出现了较大的反弹幅度。