多家中国企业现身世界杯官网-体彩、啤酒、旅游等板块正在蓄势

晨报记者 曹西京

2018年世界杯将于6月14日-7月15日在俄罗斯举行，倒计时已不到一个月。相比韩日世界杯主要集中在白天，以及德国、南非、巴西主要集中在凌晨，本届世界杯有相当场次的比赛将在晚间黄金档直播，更加贴合国人的收视习惯。作为全球影响力最大的体育赛事，世界杯拥有极大的商业价值，并将提振国内足球产业热度，相关标的将因此受益。

时差因素小有利收视率

5月8日，俄罗斯世界杯官网上一共列出了15家赞助商及合作伙伴，其中多家中国企业现身。市场人士分析，世界杯主题概念主要集中在体彩、啤酒及彩电三大类行业中。

天风证券认为，从过去近20年经验来看，世界杯年份的啤酒销售整体好于非世界杯年份； 加之5-9月就是啤酒年内销售旺季（50%以上），有望借力世界杯进一步带来销售增量。相关个股包括燕京啤酒、青岛啤酒、珠江啤酒、重庆啤酒、惠泉啤酒、兰州黄河等。而彩电市场2017年初开始转暖，销量增速在相应区间内也处于持续回升态势，至今年一季度同比已达21.14%。世界杯效应首推海信电器。今年4月6日，国际田联宣布海信为2018年FIFA世界杯官方赞助商（二级），海信也成为世界杯首个中国消费电子品牌赞助商。

国泰君安分析，俄罗斯世界杯时差因素较小，国内收视率有望超过巴西世界杯。同时，短视频通过热点聚焦的方式，大大降低了观看世界杯的成本和门槛，有望在世界杯期间进一步吸引大量流量。

A股公司早有布局俄罗斯

和足球爱好者不同，一些投资者开始问询世界杯机会。

奥拓电子5月4日在互动平台表示，公司研制的LED显示系统已应用于南非和巴西两届世界杯，并将应用于2018年俄罗斯世界杯。近期该公司股价已屡屡表现。据悉，艾比森LED显示屏也将亮相世界杯三大主赛场——罗斯托夫体育场、加里宁格勒体育场和喀山体育场。

国内最大出境游运营商之一的众信旅游近日在互动平台表示，俄罗斯世界杯期间公司已经推出了跟团游产品及根据客人需求推出了定制旅游产品。

安利股份5月14日在互动平台表示，公司足球革产品目前主要应用于世界杯训练用球和礼品球。

另外，格力电器中标俄罗斯世界杯场馆空调项目；当代明诚子公司双刃剑香港获世界杯亚洲独家市场销售代理权益，被不少分析师看好。