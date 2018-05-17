特斯拉在浦东注册独资公司获证实

记者 林劲榆

晨报讯 上海浦东门户网站5月15日发布消息，特斯拉汽车日前在浦东注册成立独资公司。临港管委会相关负责人表示，上海市政府很支持创新及新能源汽车的发展，也很看好特斯拉在中国及全球的发展。特斯拉非常认可上海良好的投资环境及各项优势。上海市政府和特斯拉一直都保持着良好沟通，都希望尽力促进中国新能源汽车行业的发展。

国家企业信用信息公示系统的文件显示，特斯拉（上海）有限公司注册资本1亿元，股东为特斯拉汽车香港有限公司，公司成立日期为2018年5月10日，经营范围为从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，上述同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套服务，电动汽车展示及产品推广。

2014年4月，特斯拉正式落户浦东金桥，先后在浦东设立全国第二个、上海首个超级充电站，华东地区最大的服务中心、特斯拉新能源汽车华东区总部等。自去年开始，特斯拉将在上海建厂的消息频出，特斯拉方面也曾表示预计会在未来3年内开始在中国生产电动汽车，但目前官方尚未公布具体信息。

特斯拉今后或将以上海为基地，经营纯电动汽车（EV）的生产和面向EV的电池开发等业务。有分析认为，除大型电池工厂“超级工厂”外，该公司还将设立新工厂，承担从零部件生产到车辆组装等工作。特斯拉力争在中国这一庞大市场进一步扩大市场份额。

今年，我国已经宣布将在汽车领域取消以往外资股权不能超过50%的限制。特斯拉此次通过单独出资进入中国，被认为和这一政策相关，很可能成为放宽限制的第一家适用对象。特斯拉一直希望在上海建厂实现中国本土生产，从而帮助提升其在中国电动汽车市场的地位，并免去高额进口关税。