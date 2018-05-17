国家统计局：一线城市住宅售价降幅扩大

记者 林劲榆

晨报讯 昨天，国家统计局发布了70个大中城市房价走势，4月份，一线城市商品住宅销售价格同比降幅扩大，二三线城市同比涨幅有所回落。新建商品房环比涨幅最大的城市分别为丹东、海口和三亚。

整体来看，一线城市商品住宅销售价格同比降幅扩大，二三线城市同比涨幅有所回落。一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比降幅比上月分别扩大0.4和0.6个百分点。二线城市新建商品住宅销售价格同比涨幅与上月相同，二手住宅销售价格同比涨幅比上月回落0.1个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅均比上月回落0.3个百分点。

70个大中城市中，15个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定。从环比看，7个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.1至0.2个百分点之间；其余城市微涨，涨幅在0.1至0.5个百分点之间。从同比看，10个城市新建商品住宅销售价格下降，降幅在0.2至2.2个百分点之间； 其余城市略有上涨，涨幅在0.4至1.1个百分点之间。

上海市场新房和二手房销售价格同比和环比均有所下滑。上海中原地产分析人士表示，受到两个假期影响，4月楼市成交面积46.3万平方米，环比减少5.3%，同比减少31.6%。这一成交量也是2010年以来表现最差的4月。