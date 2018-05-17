纵览三国气象： 新人or旧人？换汤or换药？

晨报记者 顾文俊

本周，俄罗斯总统普京签署总统令，批准新一届政府组成机构，向普京提交新政府改组方案的正是几天前被任命的新政府总理梅德韦杰夫，普梅继续携手，然而，要实现跻身世界五大经济体的目标，旧人有无新招？

本周，意大利持续两个多月的组阁谈判传来佳音，两个从未有过执政经验的非主流政党基本谈妥，但是，总理人选却迟迟没有结果，显然，双方还在为各自的利益谋取更大空间，新人上台，意大利能否摆脱老路？

本周，最被引为奇谈的马来西亚新总理马哈蒂尔开始履行他复出之后的首要任务，与其恩怨交织二十年的安瓦尔得到赦免，根据约定，一两年之后，马哈蒂尔必须让位于他，老强人真会放手让宿敌去重建国家吗？

《顾问》本期访谈嘉宾：中国社科院亚太与全球战略研究院首席研究员、亚太社会文化研究室主任 许利平

复旦大学国际问题研究院副院长、俄罗斯中亚研究中心主任 冯玉军

中国国际问题研究院欧洲研究所所长 崔洪建



马来西亚

老而弥坚复出重建

新闻晨报：马哈蒂尔10日晚宣誓就职，他说他虽然老了，但还有用，希望能够重建国家，在此前的竞选影片中，他也说过类似的话，并且说，这也许是因为我本人过去犯下的错误所导致的。老人眼中的国家是否到了不可救药的地步？这其中有哪些问题是他过去犯下的错误导致的？在他非常有限的时间里，他会怎么去“重建”？

许利平：重建国家在他的政治信念中占有很重的分量，与他个人过去所犯的错误的确有关。22年来（1981年到2003年）他一直以强势的风格执政，在马来西亚政坛历来是一言九鼎，对不同意见的人进行打击，这种风格一方面有其好处，可以提高执政效率，这也是马来西亚在他执政期间经济发展如此之快的原因，他也被称为该国“现代化之父”，但与此同时也带来了后遗症，权力没有得到有效的制约，政策的施行也缺乏有效的监督。纳吉布执政九年延续了他的风格，被称为“小马哈蒂尔”，同样也延续了这些后遗症。因此，马哈蒂尔声称要重建，在权力制衡方面要建立一套体系，比如在司法方面可能会强化反贪委的独立性，提升最高检察长的作用，当然，表面上看这种做法指向的是反腐败，但其核心是他对过去的反思，亦即如何使权力得到约束和制衡，如何让国家机器更好地运转。

新闻晨报：虽然离开了巫统，但他曾经是巫统的首领，直到现在仍是巫统的精神象征，有意思的是，包括巫统在内的国民阵线却在他的手里结束了长达60年的执政，他带领新组建的政党加入了希盟这个反对派的阵营。接下来在维系和促进执政党和在野党的关系方面，他是否又将发挥杰出的作用？

许利平：毫无疑问，他会利用他在执政联盟与反对党联盟中的深厚的人脉关系，在处理各种冲突和纠纷中起到协调和稳定的作用，这也就是为什么马哈蒂尔所新建的政党土著团结党在马国会只有区区13个议席、却能够当选总理。希盟也是看中了马哈蒂尔在马来人主流社群中的影响力及其整合能力，巫统很多高层都曾得到马哈蒂尔的栽培和指点，这也是他很大的优势，但毕竟他在希盟中的位置比较尴尬。因此，现在有一种猜测，马哈蒂尔也许还有更大的野心，他可能会从巫统等党派中拉拢一些人，重整力量，以此强化其执政能力和地位。我个人认为，马来西亚未来的政治格局在马哈蒂尔的领导下很有可能会经历新的重组。

新闻晨报：他形容跟安瓦尔的关系是“敌人的敌人是朋友”，双方已经商定马哈蒂尔只是临时出任总理，后续会把权力交给安瓦尔。20年前，在应对亚洲金融危机的问题上，双方有过激烈的冲突，安瓦尔对美国提出的改革方案言听计从导致马哈蒂尔的不满，最终将其驱逐。理念如此不同，马哈蒂尔放心把总理之位让给安瓦尔吗？

许利平：目前来看，这个承诺还没有改变，但是确实存在变数。毕竟二人的矛盾和仇恨还是很深的，不可能短时间内消除。当然，政坛上没有永远的敌人，也没有永远的朋友，都是在为利益进行合纵连横，这也是全世界政治家们的共识。马哈蒂尔年事已高，来日无多，他对安瓦尔会不会颠覆他的政治遗产也无从操心，但最让他放心不下的是他的儿子慕克力，他一直希望由他的儿子继承总理之位，这也是他和纳吉布的矛盾的根由。安瓦尔是否同意未来把总理之位传给慕克力，这应该是非常重要的指标，如果他们在这个问题上谈不拢，不排除马哈蒂尔会重整政治版图，把他现在组建的土著团结党和巫统合并，再拉上其它小党一起组成内阁，和希盟分道扬镳。所以，他在国家“重建”当中还有一个重要理念，就是要限制总理的任期，控制在两届之内，如果安瓦尔做上两届总理，那么，任期过后就要改由慕克力当总理，双方还在就此讨价还价。

俄罗斯

不变的组合 冲刺的节奏

新闻晨报：普京7日签署的总统令规划了2024任期结束前的执政目标，要将贫困人口减少一半，退休金增幅超过通胀率，国民平均寿命提高到78岁，新增或改造住房每年满足500万户家庭需要，最亮眼的是，2024年俄罗斯进入全球五大经济体。这套规划哪些有望实现，哪些不太乐观？

冯玉军：总体上，普京第四个任期会把注意力放在国内，国内政治稳定、经济发展状况决定了他执政的合法性。在这一系列执政目标中，有一些是可期的，比如退休金增幅超过通胀率应该没有问题。这几年俄罗斯的通胀率控制得相当不错，俄宏观经济政策的核心目标就是要保持通胀率的低水平，通胀率不仅具有经济上的意义，也具有政治上的意义，如果通胀率太高而老百姓收入呈现下跌趋势，普京的执政就会引起很多人的质疑，引发社会的不满。从过去几年来看，俄通胀率保持在4%以下，而退休金增幅要超过这个数值应该是可以实现的，但这并不意味着退休者的生活水平会有明显改善。在俄罗斯经济形势比较困难的情况下，退休金并不会有大幅增长，能保证退休者基本生活水平不下跌就已经很不错了。至于贫困人口减半的目标，按照俄官方最低估测，贫困人口有2000多万，占总人口七分之一以上，六年之内减少1000多万，每年就是200万，这个也有希望实现。住房目标是每年新增或改造500万户，六年就是3000万户，如果按每个家庭三个人来计算，共计9000万人，相当于人口总量的60%，要实现这个目标，我认为还是有困难的。最难实现的是要成为世界经济体的前五强，这个几乎只是政治性的口号而已。俄当前GDP排名是世界第12、13位，前五强是美中日德法，在这些国家经济发展原地不动的前提下，俄GDP增量每年要达到12%以上才能在2024年赶上法国。

新闻晨报：过去二十多年来，俄罗斯政府聚焦于如何在世界上定位，它要成为一个受尊敬的大国，它的人民宁可生活窘迫，也要优先保证大国的荣誉和尊严。韬光养晦、闷声发展经济的治国方略适不适合俄罗斯的政治土壤？

冯玉军：普京声称要把主要精力放在国内，其实也是迫不得已的说法，因为俄当前国际环境是苏联解体这20年来最糟糕的时期，与美欧的关系也跌倒了冷战结束以来的最低点，而且未来六年的前景也不容乐观，在内外交迫之下，他只能更关注国内。但另一方面，俄罗斯人的大国梦想也确实难以割舍，普京在就职典礼上也强调，俄罗斯不会放弃梦想。但是，有限的国内资源、恶化的国际环境，是不是能够允许你拥有那么多的大国雄心？当前俄经济总量只有美国的6.8%，如此微薄的实力如何与美国并驾齐驱？

新闻晨报：随着梅德韦杰夫被任命为总理，答案揭晓，普梅组合将继续存在，是不是意味着梅德韦杰夫已经安然度过贪腐丑闻的困扰？在未来国内政策上，他能否做出新的成就？

冯玉军：可以看出，普京对他还是非常信任的，他对普京也非常忠诚，两人个人关系与工作关系保持正常状态，但并不意味着他未来六年都能留在总理任上。其实，政府在俄罗斯政治经济生活当中更多的是一个执行者的角色，在重大战略问题上对决策的影响力是相对有限的。现在的政府也是一个混合型的政府，比如掌管经济、财政的都是和库德林比较接近的自由派经济学家，包括第一副总理舒瓦洛夫、主管社会政策的格里戈瓦，各个政治派别在政府当中维持了相对平衡，这也体现了《金融时报》最近一篇文章中提到的，普京经济学有三根支柱，一是保持中央对经济强有力的控制，二是保持宏观经济相对稳定，满足老百姓最低生活需要，三是保持一定的市场行为成分，允许企业展开竞争，为国民经济创造增量。这届的政府组成正体现了这三大特点，而梅德韦杰夫本人未必会有新的举措。

意大利

腾笼换鸟 初来乍到

新闻晨报：此前报道说，意大利持续两个多月的组阁困局有了突破，五星运动党和联盟党就一些主要议题达成了共识，新总理也有了人选，但是，此后一天，报道又说，两党觐见总统的时候，请求就组阁谈判再宽限几天，因为双方需要融合彼此截然不同的竞选纲领。新政府组阁谈判还没谈完，主要受制于什么问题？

崔洪建：似乎大的问题解决了，也就是能不能组阁已不成问题。之前几轮谈判试过几种方案，最后都谈不拢。这两个党的异军突起搅乱了意大利政坛，但并不没有像法国那样搅合出一个所谓的中间派。传统的主流政党都不行了，才会出现两个从未执政过的政党在讨论如何组阁的问题。意大利政治的特点是，在政府层面解决问题的同时，还要在最终谁来代表的问题上还要纠缠一段时间。两个非建制派政党面临的问题是，如果要联合组阁，都需要在本届政府中巩固自己的地盘和阵营，把自己变成主流政党。一夜之间，意大利的非主流政党变成主流政党，好似“腾笼换鸟”，两党在谁的代表性更充分这个问题上，还有很多细节有待讨论。

新闻晨报：两党都是持疑欧立场的，但是总理的人选不能明显疑欧，总统马塔雷拉更在意的是新总理如何遵守意大利的国际义务，尤其是在欧盟承担的义务。两党必须推选一个双方都能接受的而且立场较为中立、同时又能得到欧盟信任的人选。这个人会是谁呢？谁符合这样的标准？这个人会是老面孔还是新面孔？

崔洪建：如果总理就是在这两个党派中产生，我们很难看到老面孔。一种情况是，他们可以在两党内找出一个相对平和的、有过从政经验的人来担任总理，这样既可以安抚欧盟，也能对总统有所交代，但实际掌权则是在幕后； 另一种情况是新人，从形象来看，五星运动领导人可能胜算更大一些，他相对年轻，而且在选举开始前，五星运动就已经为他的反欧、疑欧言论降温，而联盟党从全国影响力、领导人亲和力、政党得票率来看，比五星运动有所逊色。

新闻晨报：贝卢斯科尼可能吗？现在我们看到马来西亚的政治现象，老总理重出江湖不是不可能，身陷囹圄的政治人物登上权力颠峰也并非不可能，贝卢斯科尼在国内有一定的人望，对他禁止担任公职的判决最近也被解除了，他说不排除他会再次参加总理竞选，而且在五星和联盟之间符合中立的标准，两党会允许他渔翁得利吗？

崔洪建：意大利政坛在伦奇之后就陷入了群龙无首，其他人都缺乏足够的人望，贝卢斯科尼从政那么多年，有一定的江湖地位和相对稳定的地盘，而且也有资源，右翼当时把他推上来是希望他能够重振右翼，通过他和联盟党的结盟把左翼赶下台，然后取而代之。但是，人算不如天算，贝卢斯科尼的任性已经把他的人脉资源透支殆尽。联盟党最初被认为是贝的小弟，结果小弟的票数超过大哥。当时双方达成的协议就是谁得票多，谁就当总理，所以，即便是他和联盟党组阁，他也当不了总理。而且，五星运动和联盟党在谈判中也表示，他们不欢迎贝卢斯科尼，我不知道他们在这个问题上是否已经妥协，如果没有妥协，贝氏已经出局。意大利政坛即将换上新鲜血液，这些新鲜血液不仅是之前的非主流政党，更是新生代的政治家即将出炉，贝卢斯科尼的时代已经结束。

新闻晨报：但是，新鲜血液会不会把意大利带回到老路上去？

崔洪建：大家都希望有所改变，希望出现新的政治家和新的气象。但是，新人面对的还是老问题。意大利的问题很多都是结构性矛盾，包括制造业、竞争力、难民等等，这些都不是短时间内换一批领导人就能解决的，而且这两个党都没有执政经验，一上来可能会提出出其不意的主张，但要解决问题还得看他们能在多大程度上摆脱意大利政治上的痼疾和窠臼，伦奇的改革就是想要从结构上改变意大利的政治和经济，可惜失败了。这一次如果能有好的期待，在于新党没有历史包袱，借由和平变革的方式从外部来改变体制上的顽疾。但是如果新瓶装旧酒，过于注重党派利益，不愿付出代价，就很可能会回到老路上去。