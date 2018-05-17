崇明持续推进“海上花岛”建设-传统农家乐转型“花岛”度假村　东平森林公园首个大规模花展为花博会“练兵”

晨报记者 郁文艳

崇明新一轮世界级生态岛建设提出建成“海上花岛”以后，各种花海陆续出现，樱花、玫瑰（月季）、荷花、海棠……而眼下，仅上规模的玫瑰花海（绝大部分是月季）就有3处，有的是传统农家乐转型的新生产品，有的种植在传统果园，崇明取得2021年中国花博会举办权之后，更多的花海、花展在酝酿之中，花卉产业在岛上似有喷涌之势。

大规模月季花海就有3处

近日，上海第一个农家乐景点“前卫村”华丽转身，令人眼前一亮——“海上花岛”生态度假村在此开业。“花”是这个度假村最大的特色，一进酒店大堂，门口是干花小铺，右侧是多肉展销区，长桌与吧台上摆了几盆月季。二楼用餐区，5个包房分别取名为“花知”、“花筑”、“花语”、“花寄”和“花舍”。

这个度假村还将打造1200亩月季园，目前已经初具规模。月季园里，每个大棚种植的月季品种都不一样，其中包括食用玫瑰，游客不仅可以体验采摘，摘下的玫瑰花可以去DIY工坊体验插花。未来，月季园将进一步改造升级成“玫瑰主题公园”，比如建设玫瑰主题温泉汤池、婚纱摄影基地、爱情主题广场等，同时还将打造玫瑰精油、玫瑰食品、玫瑰医药保健品等衍生产品的研发基地。

除了这一处刚建成的月季园，西来农庄和光明集团所属的瑞华果园这两年也都已打造月季花海。瑞华果园的月季花海有350亩，有月季长廊、月季迷宫等，可以参与制作玫瑰精油、玫瑰糕等活动。西来农庄的玫瑰园则始建于2006年，占地60多亩，此后几经调整。

举办花展为花博会“练兵”

不久前，崇明代表上海取得2021年中国花卉博览会举办权。届时，举办地是东平国家森林公园及周边地区。日前，东平森林公园首个大规模花展“上海红花节”开幕，为花博会“练兵”。

红花节的主角选择三角梅，又名叶子花。十几万株不同颜色的三角梅以各种形式在公园竞相绽放，从深红、玫红到橙红、柠檬黄等，绚丽多彩，造型有花山、孔雀等立体绿化。整个花展将持续到秋季。

此外，公园里也一定规模的月季花。与此同时，森林烧烤露营节也刚刚在公园开启一场初夏之交的狂欢。

花卉产业园落户陈家镇

通过花海、花展，进而培育整个花卉产业是“海上花岛”建设的重要目标。日前，陈家镇与上海优尼鲜花有限公司旗下的花卉港国际花卉交易中心达成合作协议，将共同打造一个花卉产业园，提高崇明花卉产业的影响力，助推花卉产业升级转型。业内人士介绍，目前，中国花卉生产总面积超过150万公顷，位列世界前茅，但花卉产业产值相对不高，仅占全球花卉总产值的一成多。和荷兰等花卉产业较发达的国家相比，国内的花卉产业还面临出口规模小、知识产权保护等问题。

据悉，陈家镇的花卉产业园一期将占地50亩，位于瀛东村，将集花卉交易、科研、种植、展示、教育、交流等功能于一体，预计明年建成。按照目前规划，二期占地300亩，计划2020年投入使用。产业园将推动中国花卉产业自主知识产权与国际接轨，实现全球花卉实时交易。