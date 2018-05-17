三大电信运营商 积极进行5G网络建设

晨报记者吴正彬报道5月17日是世界电信和信息社会日（简称“电信日”）。日前，上海三大电信运营商纷纷宣布推出一系列“提速降费”新举措。

据上海移动方面介绍，目前上海移动正不断升级“提速降费”举措，在流量、短信、通话、宽带等方面持续推出一系列优惠活动。上海电信表示将在今年年底率先实现“千兆光网”全市覆盖，上海也将成为全球千兆宽带第一城。上海联通今年推出冰激凌套餐升级全国流量不限量、全网宽带老用户免费提速、1元体验光宽带等十大“提速降费”举措。

此外，在5G方面，三大运营商也都在积极部署着。例如上海移动今年将继续扩大5G试验网的建设，并结合2018年MWC大会（世界移动通信大会）、人工智能大会，以及第一届中国进口博览会等重大活动契机，同步进行5G新业务的领先试点和探索。上海联通今年则将部署不少于50个5G基站。上海是中国电信5G创新示范网试验启动城市之一，上海电信今年将开展5G基本组网验证，并计划在年底和垂直行业共同创新探讨一些新的服务。