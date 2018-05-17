消费者认可，未来更多车辆喝上“地沟油”-B5生物柴油调和基地开建，年发货量将达40万-60万吨

记者 潘文

晨报讯15日下午，记者从中国石化上海石油了解到，闵行油库B5生物柴油调和设施建设项目正式启动，建成后B5生物柴油的年发货规模将达到40万-60万吨。下一步将继续扩大销售范围，年内预计将B5生物柴油推广到200座加油站，未来更多车辆可以“喝上”由“地沟油”参配而成的生物柴油。

随着B5生物柴油逐步被消费者认可，中国石化上海石油陆续在环线、高速及物流单位较集中的加油站布点销售B5生物柴油。据了解，至今年5月上旬，中国石化上海石油已经在33座加油站布点销售，遍布市11个行政区域，总销量已超过2300万升，日销量达30万升。

为了满足B5生物柴油需求量的不断增长，进一步扩大销售范围，按照原先商定的方案，中国石化上海石油决定在闵行油库新建B5生物柴油调和基地，建成后B5生物柴油的年发货规模将达到40万-60万吨。

上海石油董事长、党委书记左兴凯介绍说：“在闵行油库建立B5生物柴油调和基地后，有利于降低物流运输等成本。因为B5生物柴油是由经过特殊处理的‘地沟油’ 与普通石化柴油按照5比95的比例混合而成的调和燃料。这就意味着，现在要生产1吨的B5生物柴油，就要运950公斤普通石化柴油到生产企业，再运1吨的B5生物柴油回来，这样会造成很高的物流成本。此外，B5生物柴油调和基地建设原液罐后还可在线混配，这样生产出的生物柴油质量更为可控。”

下一步，中国石化上海石油还将根据加油站的地理位置和原有的油品供应情况，计划逐步增加布点，年内力争将B5生物柴油推广到200座加油站。