苹果装饰上海店突然人去楼空了-百余业主已全款或部分支付装饰款　近50家材料供应商被拖欠钱款

晨报记者 李东华

装修最怕工程进行一半，装饰公司卷款跑路！奚女士前几天还接到了装饰公司的催款电话，刚补交完5万元工程款，随即就被告知，装饰公司关门了，老板失联。

奚女士找的这家装饰公司是苹果装饰上海分公司爱尚当家装饰，突如其来的关门风波引出众多受害业主。据不完全统计，目前仅上海已交全额或部分缴纳装饰款的业主就已超百户，涉及金额超400万元，被拖欠钱款的材料供应商也有近50家。

大多业主工程施工到一半

今年初，奚女士在朋友的介绍下选中了“苹果装饰”。“当时也查看了公司的相关材料，发现这家公司虽然总部在湖南，但也开了许多年，评价也不错。”奚女士介绍，与其签订合同的是上海分公司爱尚当家装饰，总价17万元，签订合同时，她首先支付了5万余元的意向金。“后来设计人员上门来查看、出图纸，说随时可以开工，剩余钱款等工程过半或结束后再结清。”

一直到4月下旬，奚女士联系公司员工安排开工。奚女士说：“项目负责人说公司的规定变了，需要再支付部分工程款才能安排开工，当时我也没有多想，就又支付了5万元。”付好钱后，奚女士一直没能等到开工通知，再次电话联系该项目负责人，却被告知，公司老板跑路了，公司也关门了，他也是受害者。

5月10日下午，记者来到位于吴中路769号负一楼的苹果装饰上海分公司的办公地点，发现公司大门已被上锁，透过玻璃窗户可以看到里面办公桌椅尚在。据场地方的保安介绍，这家公司在上周突然人去楼空，一些重要物品，如电脑、复印机都已被搬空。

奚女士随后被拉进了一个维权微信群，群里成员已有210多人。据不完全统计，目前与该公司签订装饰合同的业主有108人，涉及总金额430余万元，其中大部分业主是工程施工到一半，尚没开工的有10余人；另有材料供应商50余人，涉及被拖欠的材料费超500万元。

多名装修业主称，在4月底还接到苹果装饰的员工通过电话、微信等方式催交第二笔装修款，部分业主在5月初还向该公司转了账，但没有拿到发票。据此，很多业主认为该公司是有组织有预谋地“跑路”，有合同欺诈的嫌疑。

多部门介入调查处理

据了解，苹果装饰总部位于湖南，上海分公司爱尚当家装饰于去年7月份登记注册，营业执照复印件上显示，其负责人为余某某。根据一项目经理提供的联系方式，记者拨打了余某某的手机，提示为无人接听。尝试添加其微信，也没能成功。据项目经理陈先生介绍，公司目前虽然已关门，但负责人余某某在另外一个上海区项目经理微信群里还有联系，并没完全失联。

记者搜索“苹果装饰”，有很多关于苹果装饰各地子公司倒闭、老板跑路的消息。资料显示，目前苹果装饰在武汉、南昌、成都、重庆、广西等多个城市的门店均已关门，记者在苹果装饰百度贴吧上看到，不少人提及苹果装饰在石家庄、昆明、西安、常州、兰州、惠州、无锡等多个城市的店面也已倒闭或联系不上负责人。

3月底，苹果装饰湖北子公司因经济纠纷被当地警方立案，随后苹果装饰全国多家子公司和供应商相继出现问题。对此，苹果装饰总部在《致苹果装饰员工的一封信》解释称，“2018年部分子公司为了追逐短期的KPI（绩效考核）和总产值最大化，造成费用率远超出行业平均值，利润却长期为负数。”

目前，上海的受害者已向12345、工商等部门进行投诉登记备案，也有多人向警方报案。相关部门均已介入调查。

律师:不排除合同诈骗

在上海严嫣律师事务所主任严嫣律师看来，上海苹果装饰的法律主体为——上海爱尚当家装饰设计工程有限公司，其工商资料显示其注册资本200万元，其股东包括：湖南当家装饰设计工程有限公司占股60%，余某某占股40%。其中余某某认缴资本金80万元，实缴未显示；湖南当家装饰设计工程有限公司认缴120万元，实缴也未显示。严嫣认为，如果爱尚当家的股东均未实缴资本金的话，那么对上海地区的债务，两股东有义务在其认缴注册资本金范围里对债务承担责任。

有意思的是，作为爱尚当家大股东的湖南当家装饰设计工程有限公司的工商资料显示，其注册资本500万元，股东包括湖南苹果装饰设计工程有限公司占股60%，认缴300万元，未实缴；谷某某占股40%，认缴200万元，未实缴。如查实上述公司都缺乏资本金实缴环节，那么相关股东对这次苹果装饰的跑路，难免要承担个人的经济责任。

严嫣称，上海苹果装饰跑路前，仍要求蒙在鼓里的客户交付款项，进而携款蒸发；其明知企业出现资金链断裂的情况下，仍向未完成工作量的客户索要款项的行为，不排除有“合同诈骗”可能性。但亦不排除涉及装修合同纠纷的可能性。主要取决于苹果装饰在合同整个过程中，有无虚构事实、隐瞒真相地骗取财物，有无法律所禁止的行为发生。