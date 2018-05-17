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肥美沃土孕育出新时代文明家庭-上海评选出200户文明家庭

　　晨报记者　谢克伟

　　上海文明家庭就在新时代肥美的沃土中悄悄诞生了。据悉，2016-2017年度共评选出200户上海市文明家庭，名单于昨天召开的2018年上海市精神文明建设工作会议上公布，范小红、傅欣等文明家庭代表接受了市领导亲自颁发的荣誉证书。今年是本市“五好文明家庭”评选首次更名为“文明家庭”评选，首次纳入上海市精神文明创建序列，是促进社会和谐、提高上海城市文明程度和市民文明素质的创新举措。
　　30多年前，上海根据精神文明建设的需要，开始开展“五好文明家庭”评选活动。当时相关部门对于家庭精神文明建设提出了“尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结”的要求，经过30多年的助推，沪上家庭文明建设不断盛开出灿烂的花朵。进入新时代之后，上海对于家庭精神文明建设提出了新的要求，要着眼于新时代，文明家庭应该更注重用小家带动大家，“文明家庭”应该引领社会新风尚，涵养家国情怀，维护家庭和谐，倡导健康生活，重视良好家教，弘扬纯朴家风，担当社会责任。
　　市妇联于2014年推出寻找“海上最美家庭”活动，至今共寻找出市级“海上最美家庭”686户，这次文明家庭评选就是从这686户市级“海上最美家庭”中海选出来的。为了让“文明家庭”结出更多硕果，市妇联按照“注重家庭、注重家教、注重家风”的要求，逐步制定《上海市文明家庭测评体系》　等相关标准，加强对全市219个街镇“家中心”的扁平化管理和服务指导。通过组织动员家庭开展好“晒、议、讲、展、秀”5个环节活动，继续寻找“海上最美家庭”，作为上海文明家庭和全国最美家庭的“蓄水池”。在活动开展过程中，通过幸福课、幸福说、幸福问，对家庭成员进行指导。在家庭文明建设中，注重协调联动“发现美”、拓展延伸“培育美”、线上线下“宣传美”、百花齐放“实践美”。

　　2016-2017年度上海市文明家庭先进事迹

　　丈夫援藏投身教育建设
　　妻子勇挑家庭重担

　　两年前，傅欣接受组织安排，响应中央第六次西藏工作会议号召，还担任上海市首批“组团式”教育人才援藏工作队队长，带领上海市40名教师投身西藏日喀则上海实验学校教育建设工作。
　　援藏一走三年，家人是否愿意？傅欣要走出这一步其实很难，因为在家中，女儿年幼，课业辅导压力较大。同时家里老人年事已高，而且傅欣的母亲和岳母都患重病。虽然如此，傅欣的爱人还是克服家庭种种困难，勇敢地承担起家务、家事重任，积极支持傅欣援藏工作。
　　到了西藏，傅欣就一头扎进工作中，他所带领的团队先后获得西藏自治区民族团结示范单位、西藏自治区民族团结示范学校、上海工人先锋号等荣誉称号。2016年，傅欣荣获上海教育年度新闻人物、日喀则市民族团结先进个人。在日喀则地区，获得了西藏同胞的深情友谊和广泛认同。这个美丽家庭，一直是一个充满和谐和幸福的家庭，同时，家中老小参与社区志愿者服务多年，也是一个热心公益奉献爱心的家庭。
　　据悉，傅欣家庭还获得了2016年度浦东新区“十大最美家庭”、2017年度“海上最美家庭”等荣誉。

　　妻救治贫困地区患儿
　　丈夫既当爸又当妈

　　范小红是“70后”，是医院最年轻的行政院领导，担任着上海市胸科医院副院长，年轻何以会委以重任呢？医院从领导到一般员工都这样评价，范小红唯真唯实，刻苦坚毅，敢为人先，在医疗质量内涵管理中做出出色成绩。
　　这两年，上海市胸科医院的门诊人次、急诊人次、出院人次连续多年保持两位数增长，但胸科医院的平均住院费用、抗菌药物费用占药费总额比例、住院死亡率连续五年保持下降。
　　平时，范小红热心公益，以医者仁心践行人道博爱，多年来领衔贫困先心患儿救助项目。自2011年以来，范小红带队深入新疆、云南、遵义、黄山等贫困边远地区，已经成功救治了300余名全国各地的先心病患儿，减免各项费用600余万元。
　　这些成绩的背后，凝聚着家庭的激励和支持，范小红的丈夫挑起了部分家庭工作的重任，在她和先生共同言传身教下，她的孩子从妈妈身上学会坚毅、独立、自主的性格，比同龄孩子更早地学会家务，更早地懂得体恤妈妈的辛苦，并以优秀成绩完成了升学。范小红是上海市“三八”红旗手，其家庭获得了2017年度“海上最美家庭”称号。

　　“街巡神探”正义为民
　　妻子扛起半片天

　　姜慧是静安公安分局曹家渡派出所副所长，上海市先进工作者、上海市五一劳动奖章获得者，3次获得三等功，1次获得二等功。说起姜慧，大家都知道他是家庭的顶梁柱，是老百姓心目中的守护者，被市民赞誉为“街巡神探”。他的妻子王燕丽是上海静安公共租赁住房运营有限公司的一名职工，更是一名“全国好警嫂”，8小时内，她在单位兢兢业业，尽心竭力做好自己的本职工作，并光荣获评2017年度静安区窗口服务明星；8小时外，她是不折不扣的姜家“贤内助”。他们在平淡的日子里，相互帮衬，互相关爱，将正义为民的家风传染给邻里百姓，将责任担当的警风传承给孩子，将忠孝善良的美德传递给长辈亲友。
　　作为一名公安民警，姜慧加班加点自然是家常便饭，但姜慧患有严重的糖尿病，每天都要注射胰岛素，王燕丽担心丈夫日常工作繁忙忘记打针，不论是白天还是晚上，只要姜慧不在身边，她总会通过电话或微信提醒丈夫。2017年，姜慧因病住院，王燕丽默默地扛起了家里半片天，每天一早先料理女儿，再送女儿上学，然后匆匆赶往单位上班。姜慧一家及双方老人均住在宝山区，而姜慧在静安区工作，考虑到丈夫要经常加班加点，经常有紧急任务，为了不影响丈夫工作减轻其工作压力，王燕丽主动提议带着女儿在静安区生活。

　　2016-2017年度上海市文明家庭名单（200户）

　　（按姓氏笔画排序，排名不分先后）
　　浦东新区（18户）
　　丁乐君家庭　丁慕兰家庭　万财龙家庭　毛耀国家庭　尹　伊家庭
　　孙　洁家庭　严金根家庭　李　洋家庭　沈其艳家庭　张小春家庭
　　孟见新家庭　赵一鸣家庭　郭　巍家庭　黄　荣家庭　傅　欣家庭
　　雷　撼家庭　虞惠通家庭　熊　艳家庭
　　徐汇区（13户）
　　于东航家庭　王悦华家庭　张明财家庭　范小红家庭　周怡苓家庭
　　袁　杰家庭　聂晨光家庭　顾婧妮家庭　钱亦平家庭　徐建军家庭
　　萧　萍家庭　韩立翠家庭　蒲永锴家庭
　　长宁区（10户）
　　王　菁家庭　刘瑞芬家庭　刘嗣通家庭　刘耀东家庭　吴政权家庭
　　陈小英家庭　陈鹤龄家庭　林　梅家庭　俞伟志家庭　陶矩林家庭
　　普陀区（11户）
　　王林妹家庭　江素声家庭　李　云家庭　肖庆平家庭　吴淑娟家庭
　　张绍铨家庭　张祖林家庭　陈琥璋家庭　周富发家庭　姚庆国家庭
　　黄宗传家庭
　　静安区（12户）
　　于国芬家庭　孔昭锐家庭　冯金山家庭　刘　克家庭　张　鑫家庭
　　陈素华家庭　庞网庆家庭　赵亦沁家庭　顾岳良家庭　高云喜家庭
　　黎民献家庭　戴　薇家庭
　　杨浦区（11户）
　　王砚君家庭　王晓燕家庭　叶国治家庭　刘少伟家庭　刘砚国家庭
　　吴　红家庭　沈文忠家庭　沈海军家庭　胡瑞芬家庭　鲍显祖家庭
　　鞠建均家庭
　　黄浦区（11户)
　　陈冠安家庭　刚兰姣家庭　李富溪家庭　沈森鑫家庭　孙　凯家庭
　　孙莉萍家庭　孙争春家庭　闻成香家庭　徐大玲家庭　张顺祥家庭
　　朱祖德家庭
　　虹口区（10户）
　　左焕群家庭　李钦辉家庭　吴国芬家庭　何　平家庭　何志良家庭
　　张润曾家庭　陆金生家庭　周长元家庭　商建刚家庭　满必鸿家庭
　　嘉定区（10户）
　　田立跃家庭　许菊珍家庭　李月明家庭　沈百飞家庭　陈宽宏家庭
　　姜杏娟家庭　费玉琴家庭　顾静娟家庭　高巧云家庭　滕夏芳家庭
　　闵行区（10户）
　　马新贞家庭　王　彬家庭　朱琪华家庭　朱德华家庭　吴根兴家庭
　　沈洪炎家庭　郑　芝家庭　倪　欢家庭　倪璐德家庭　戴亚琴家庭
　　宝山区（10户）
　　王其中家庭　王雪屏家庭　李月珍家庭　杨　帆家庭　吴敏芳家庭
　　沈志强家庭　陈志英家庭　钱维忠家庭　高美珍家庭　黄有猛家庭
　　金山区（11户）
　　马欢花家庭　许　杰家庭　孙翠英家庭　杨龙生家庭　杨晓燕家庭
　　陈群英家庭　夏德英家庭　殷伯贤家庭　高鹏飞家庭　戚珊红家庭
　　蔡仁根家庭
　　松江区（12户）
　　马金城家庭　朱　蕾家庭　李　辉家庭　杨忠明家庭　余子群家庭
　　金月英家庭　周　静家庭　袁阿娟家庭　钱松杰家庭　徐晓艳家庭
　　程布娟家庭　潘晓瑾家庭
　　奉贤区（10户）
　　刘　俞家庭　刘伯勤家庭　汝惠萍家庭　苏　栋家庭　何婉华家庭
　　张月明家庭　金　峰家庭　金书林家庭　贾春雷家庭　顾正荣家庭
　　青浦区（10户）
　　王惠岚家庭　成龙花家庭　杨建新家庭　张美娟家庭　张强宝家庭
　　陈君芳家庭　顾树强家庭　徐美芳家庭　徐美娟家庭　蔡能武家庭
　　崇明区（10户）
　　刘亚琴家庭　陈金德家庭　胡永祥家庭　钮菊香家庭　倪　杰家庭
　　黄玲娟家庭　黄铁强家庭　曹美兰家庭　盛　强家庭　蔡　禄家庭市级机关（3户）
　　许昭昕家庭　黄之宜家庭
　　梁　骁家庭
　　市教委（1户）
　　王　苏家庭
　　市公安局（1户）
　　姜　慧家庭
　　警备区（1户）
　　桂　魄家庭
　　国防大学政治学院（1户）
　　丁　盛家庭
　　海军军医大学（1户）
　　林　勇家庭
　　空军上海基地（1户）
　　吴永晶家庭
　　市宣传部（2户）
　　赵　蕾家庭　戴晓琍家庭
　　市民政局（1户）
　　王　刚家庭
　　市司法局（1户）
　　赵　曦家庭
　　市体育局（1户）
　　王　兰家庭
　　市住建委（1户）
　　盛开艳家庭
　　市环保局（1户）
　　沈忠东家庭
　　市绿化局（1户）
　　胡永红家庭
　　市总工会（1户）
　　朱礼华家庭
　　团市委（1户）
　　乔晓蕾家庭
　　市科协（1户）
　　沈　霞家庭
　　市科技系统（1户）
　　何　兵家庭

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