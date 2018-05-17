肥美沃土孕育出新时代文明家庭-上海评选出200户文明家庭

晨报记者 谢克伟

上海文明家庭就在新时代肥美的沃土中悄悄诞生了。据悉，2016-2017年度共评选出200户上海市文明家庭，名单于昨天召开的2018年上海市精神文明建设工作会议上公布，范小红、傅欣等文明家庭代表接受了市领导亲自颁发的荣誉证书。今年是本市“五好文明家庭”评选首次更名为“文明家庭”评选，首次纳入上海市精神文明创建序列，是促进社会和谐、提高上海城市文明程度和市民文明素质的创新举措。

30多年前，上海根据精神文明建设的需要，开始开展“五好文明家庭”评选活动。当时相关部门对于家庭精神文明建设提出了“尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结”的要求，经过30多年的助推，沪上家庭文明建设不断盛开出灿烂的花朵。进入新时代之后，上海对于家庭精神文明建设提出了新的要求，要着眼于新时代，文明家庭应该更注重用小家带动大家，“文明家庭”应该引领社会新风尚，涵养家国情怀，维护家庭和谐，倡导健康生活，重视良好家教，弘扬纯朴家风，担当社会责任。

市妇联于2014年推出寻找“海上最美家庭”活动，至今共寻找出市级“海上最美家庭”686户，这次文明家庭评选就是从这686户市级“海上最美家庭”中海选出来的。为了让“文明家庭”结出更多硕果，市妇联按照“注重家庭、注重家教、注重家风”的要求，逐步制定《上海市文明家庭测评体系》 等相关标准，加强对全市219个街镇“家中心”的扁平化管理和服务指导。通过组织动员家庭开展好“晒、议、讲、展、秀”5个环节活动，继续寻找“海上最美家庭”，作为上海文明家庭和全国最美家庭的“蓄水池”。在活动开展过程中，通过幸福课、幸福说、幸福问，对家庭成员进行指导。在家庭文明建设中，注重协调联动“发现美”、拓展延伸“培育美”、线上线下“宣传美”、百花齐放“实践美”。

2016-2017年度上海市文明家庭先进事迹

丈夫援藏投身教育建设

妻子勇挑家庭重担

两年前，傅欣接受组织安排，响应中央第六次西藏工作会议号召，还担任上海市首批“组团式”教育人才援藏工作队队长，带领上海市40名教师投身西藏日喀则上海实验学校教育建设工作。

援藏一走三年，家人是否愿意？傅欣要走出这一步其实很难，因为在家中，女儿年幼，课业辅导压力较大。同时家里老人年事已高，而且傅欣的母亲和岳母都患重病。虽然如此，傅欣的爱人还是克服家庭种种困难，勇敢地承担起家务、家事重任，积极支持傅欣援藏工作。

到了西藏，傅欣就一头扎进工作中，他所带领的团队先后获得西藏自治区民族团结示范单位、西藏自治区民族团结示范学校、上海工人先锋号等荣誉称号。2016年，傅欣荣获上海教育年度新闻人物、日喀则市民族团结先进个人。在日喀则地区，获得了西藏同胞的深情友谊和广泛认同。这个美丽家庭，一直是一个充满和谐和幸福的家庭，同时，家中老小参与社区志愿者服务多年，也是一个热心公益奉献爱心的家庭。

据悉，傅欣家庭还获得了2016年度浦东新区“十大最美家庭”、2017年度“海上最美家庭”等荣誉。

妻救治贫困地区患儿

丈夫既当爸又当妈

范小红是“70后”，是医院最年轻的行政院领导，担任着上海市胸科医院副院长，年轻何以会委以重任呢？医院从领导到一般员工都这样评价，范小红唯真唯实，刻苦坚毅，敢为人先，在医疗质量内涵管理中做出出色成绩。

这两年，上海市胸科医院的门诊人次、急诊人次、出院人次连续多年保持两位数增长，但胸科医院的平均住院费用、抗菌药物费用占药费总额比例、住院死亡率连续五年保持下降。

平时，范小红热心公益，以医者仁心践行人道博爱，多年来领衔贫困先心患儿救助项目。自2011年以来，范小红带队深入新疆、云南、遵义、黄山等贫困边远地区，已经成功救治了300余名全国各地的先心病患儿，减免各项费用600余万元。

这些成绩的背后，凝聚着家庭的激励和支持，范小红的丈夫挑起了部分家庭工作的重任，在她和先生共同言传身教下，她的孩子从妈妈身上学会坚毅、独立、自主的性格，比同龄孩子更早地学会家务，更早地懂得体恤妈妈的辛苦，并以优秀成绩完成了升学。范小红是上海市“三八”红旗手，其家庭获得了2017年度“海上最美家庭”称号。

“街巡神探”正义为民

妻子扛起半片天

姜慧是静安公安分局曹家渡派出所副所长，上海市先进工作者、上海市五一劳动奖章获得者，3次获得三等功，1次获得二等功。说起姜慧，大家都知道他是家庭的顶梁柱，是老百姓心目中的守护者，被市民赞誉为“街巡神探”。他的妻子王燕丽是上海静安公共租赁住房运营有限公司的一名职工，更是一名“全国好警嫂”，8小时内，她在单位兢兢业业，尽心竭力做好自己的本职工作，并光荣获评2017年度静安区窗口服务明星；8小时外，她是不折不扣的姜家“贤内助”。他们在平淡的日子里，相互帮衬，互相关爱，将正义为民的家风传染给邻里百姓，将责任担当的警风传承给孩子，将忠孝善良的美德传递给长辈亲友。

作为一名公安民警，姜慧加班加点自然是家常便饭，但姜慧患有严重的糖尿病，每天都要注射胰岛素，王燕丽担心丈夫日常工作繁忙忘记打针，不论是白天还是晚上，只要姜慧不在身边，她总会通过电话或微信提醒丈夫。2017年，姜慧因病住院，王燕丽默默地扛起了家里半片天，每天一早先料理女儿，再送女儿上学，然后匆匆赶往单位上班。姜慧一家及双方老人均住在宝山区，而姜慧在静安区工作，考虑到丈夫要经常加班加点，经常有紧急任务，为了不影响丈夫工作减轻其工作压力，王燕丽主动提议带着女儿在静安区生活。

2016-2017年度上海市文明家庭名单（200户）

（按姓氏笔画排序，排名不分先后）

浦东新区（18户）

丁乐君家庭 丁慕兰家庭 万财龙家庭 毛耀国家庭 尹 伊家庭

孙 洁家庭 严金根家庭 李 洋家庭 沈其艳家庭 张小春家庭

孟见新家庭 赵一鸣家庭 郭 巍家庭 黄 荣家庭 傅 欣家庭

雷 撼家庭 虞惠通家庭 熊 艳家庭

徐汇区（13户）

于东航家庭 王悦华家庭 张明财家庭 范小红家庭 周怡苓家庭

袁 杰家庭 聂晨光家庭 顾婧妮家庭 钱亦平家庭 徐建军家庭

萧 萍家庭 韩立翠家庭 蒲永锴家庭

长宁区（10户）

王 菁家庭 刘瑞芬家庭 刘嗣通家庭 刘耀东家庭 吴政权家庭

陈小英家庭 陈鹤龄家庭 林 梅家庭 俞伟志家庭 陶矩林家庭

普陀区（11户）

王林妹家庭 江素声家庭 李 云家庭 肖庆平家庭 吴淑娟家庭

张绍铨家庭 张祖林家庭 陈琥璋家庭 周富发家庭 姚庆国家庭

黄宗传家庭

静安区（12户）

于国芬家庭 孔昭锐家庭 冯金山家庭 刘 克家庭 张 鑫家庭

陈素华家庭 庞网庆家庭 赵亦沁家庭 顾岳良家庭 高云喜家庭

黎民献家庭 戴 薇家庭

杨浦区（11户）

王砚君家庭 王晓燕家庭 叶国治家庭 刘少伟家庭 刘砚国家庭

吴 红家庭 沈文忠家庭 沈海军家庭 胡瑞芬家庭 鲍显祖家庭

鞠建均家庭

黄浦区（11户)

陈冠安家庭 刚兰姣家庭 李富溪家庭 沈森鑫家庭 孙 凯家庭

孙莉萍家庭 孙争春家庭 闻成香家庭 徐大玲家庭 张顺祥家庭

朱祖德家庭

虹口区（10户）

左焕群家庭 李钦辉家庭 吴国芬家庭 何 平家庭 何志良家庭

张润曾家庭 陆金生家庭 周长元家庭 商建刚家庭 满必鸿家庭

嘉定区（10户）

田立跃家庭 许菊珍家庭 李月明家庭 沈百飞家庭 陈宽宏家庭

姜杏娟家庭 费玉琴家庭 顾静娟家庭 高巧云家庭 滕夏芳家庭

闵行区（10户）

马新贞家庭 王 彬家庭 朱琪华家庭 朱德华家庭 吴根兴家庭

沈洪炎家庭 郑 芝家庭 倪 欢家庭 倪璐德家庭 戴亚琴家庭

宝山区（10户）

王其中家庭 王雪屏家庭 李月珍家庭 杨 帆家庭 吴敏芳家庭

沈志强家庭 陈志英家庭 钱维忠家庭 高美珍家庭 黄有猛家庭

金山区（11户）

马欢花家庭 许 杰家庭 孙翠英家庭 杨龙生家庭 杨晓燕家庭

陈群英家庭 夏德英家庭 殷伯贤家庭 高鹏飞家庭 戚珊红家庭

蔡仁根家庭

松江区（12户）

马金城家庭 朱 蕾家庭 李 辉家庭 杨忠明家庭 余子群家庭

金月英家庭 周 静家庭 袁阿娟家庭 钱松杰家庭 徐晓艳家庭

程布娟家庭 潘晓瑾家庭

奉贤区（10户）

刘 俞家庭 刘伯勤家庭 汝惠萍家庭 苏 栋家庭 何婉华家庭

张月明家庭 金 峰家庭 金书林家庭 贾春雷家庭 顾正荣家庭

青浦区（10户）

王惠岚家庭 成龙花家庭 杨建新家庭 张美娟家庭 张强宝家庭

陈君芳家庭 顾树强家庭 徐美芳家庭 徐美娟家庭 蔡能武家庭

崇明区（10户）

刘亚琴家庭 陈金德家庭 胡永祥家庭 钮菊香家庭 倪 杰家庭

黄玲娟家庭 黄铁强家庭 曹美兰家庭 盛 强家庭 蔡 禄家庭市级机关（3户）

许昭昕家庭 黄之宜家庭

梁 骁家庭

市教委（1户）

王 苏家庭

市公安局（1户）

姜 慧家庭

警备区（1户）

桂 魄家庭

国防大学政治学院（1户）

丁 盛家庭

海军军医大学（1户）

林 勇家庭

空军上海基地（1户）

吴永晶家庭

市宣传部（2户）

赵 蕾家庭 戴晓琍家庭

市民政局（1户）

王 刚家庭

市司法局（1户）

赵 曦家庭

市体育局（1户）

王 兰家庭

市住建委（1户）

盛开艳家庭

市环保局（1户）

沈忠东家庭

市绿化局（1户）

胡永红家庭

市总工会（1户）

朱礼华家庭

团市委（1户）

乔晓蕾家庭

市科协（1户）

沈 霞家庭

市科技系统（1户）

何 兵家庭