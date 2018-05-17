6年修缮，88岁中国大戏院回来了

记者 何雅君

晨报讯 黄浦区牛庄路上，88岁的中国大戏院在历经6年修缮之后，重新向市民开放。在昨天举行的新闻发布会上，中国大戏院介绍了此次“修旧如初”的修缮改造思路和成果。

此次修缮改造过程中，中国大戏院在建筑结构方面参照了1930年代初建时的设计，恢复了三层观众厅的格局。根据保护建筑要求，保留外立面及主体结构，按历史原样恢复了外立面尖塔。同时，为满足现代剧场的使用要求，调整台口结构线，台塔高度抬升，在舞台前方新增升降乐池等。

在室内设计上，中国大戏院采用了“风格性修复”的思路：正门大厅的大理石地坪上镶嵌着半幅太阳花三星图案，与建筑双塔正立面图案上下呼应，暗示着其前身作为“三星大舞台”的历史文脉。各楼层休息厅的天花造型也延续了历史遗存的天花风格，营造欧式古典的空间感。剧场观众厅穹顶中心，错落有致的两层共32瓣花瓣组成了一朵盛开的莲花，在灯光的烘托下，高浮雕莲花纹光影透叠，层次分明而又工整细腻。

改造后的中国大戏院比原先更宽敞了，主体建筑面积达到5320平方米，拥有座位数878座，达到中等专业剧场规模，并配备了国际顶级的舞台灯光和音响设备。

再焕新颜的中国大戏院定位于以综合戏剧演出为主的中型专业剧场，与周边剧场形成错位竞争。今后，中国大戏院将聘请国家话剧院首席导演田沁鑫为艺术总监，将外国名团名剧引进大戏院，成为其在中国的首演之地。引进创新戏曲演出，参与投资和孵化原创戏剧，与上海戏剧学院青年话剧团建立战略合作关系，成为上戏青话剧团的实践基地。

中国大戏院今年的开幕演出季将从6月一直持续到9月中旬，上演来自多个国家的十五部精彩剧目，共计50余场。同时围绕相关演出举办不少于20场相关衍生活动。今后，大剧院将通过三年左右的时间，打造一年三个演出季，形成既有剧场演出、又有作品出品的特色剧场。